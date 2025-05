8. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri Başlıyor

(BALIKESİR) - 8. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri, bu yıl 23-25 Mayıs günlerinde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Her geçen yıl büyüyen, güçlenen, kök salan bir bayram havası içindeyiz. Yıllar önce birkaç küçük stantla başladığımız bu yolculuk, bugün adeta bir kültür şölenine dönüştü" dedi.

Bu yıl 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde sekizincisi düzenlenecek Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri için geri sayım başladı. Teferic Şenlikleri'nin yapıldığı günlerde Küçükköy sokaklarında yürürken, farklı şehirlerden ve kültürlerden gelen misafirlerle karşılaşmanın, onlarla sohbet etmenin, deneyimlerini paylaşmanın, takdir dolu sözlerini duymanın gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Ergin, şunları söyledi:

"Şunu çok açık bir şekilde gördük ki Teferic Şenlikleri sadece bir etkinlik değil, bir halk hareketidir. Bu şenlik, Küçükköy halkına büyük bir heyecan, tarifsiz bir özgüven kazandırmıştır. Her geçen yıl büyüyen, güçlenen, kök salan bir bayram havası içindeyiz. Yıllar önce birkaç küçük stantla başladığımız bu yolculuk, bugün adeta bir kültür şölenine dönüştü. Her sene daha fazla hemşehrimiz stant açmakta, daha çok mekan hayat bulmakta, el emeği göz nuru ürünlerimiz daha fazla çeşitlenmekte, bu güzel toprakların bereketi adeta her köşe başında kendini göstermektedir."

Teferic Şenlikleri'nin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir hafıza, geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü olduğunu belirten Ergin, şöyle devam etti:

"Teferic, burada yaşayan insanların emeğinin, sevgisinin, üretkenliğinin ve dayanışmasının somutlaşmış halidir. ve görüyoruz ki; Teferic artık sadece yerel bir etkinlik değil, ulusal düzeyde de ilgi gören, kültürel bir değer, bir marka haline gelmiştir. Bu büyüme hepimizin emeğinin, sevgisinin, bağlılığının ürünüdür! Küçükköy halkının inancı, azmi ve misafirperverliği olmasaydı, bugün bu güzellikleri konuşuyor olamazdık. Halkımız, kendi kültürüne sahip çıktı, üretimin, emeğin ve paylaşmanın kıymetini bildi. İşte bu yüzden Teferic, her geçen yıl daha da güzelleşiyor, her geçen yıl daha da büyüyor."

Şenlik programında neler var

Küçükköy girişindeki kooperatif önünde 23 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da yapılacak kahvaltıdan sonra belediye hizmet binasından başlayacak kortej yürüyüşü, Küçükköy Camisi avlusundaki resmi açılış ve konuşmaların ardından gün boyu devam edecek. Program çerçevesinde stantlar ziyaret edilecek.

Ayvalık Alan Başkanı Dr. Berrin Akın Akbüber'in cami avlusundaki söyleşisi, folklor gösterileri, Ayvalık Giritliler Derneği Mübadele Türküleri ve Rebetiko Korosu Dans Aivali Topluluğu konseriyle sürecek şenlik coşkusu; gece ağaç altında Dicle Çakır ve orkestrası konseriyle doruğa ulaşacak.

Dileyen konuklar, Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknoloji Atölyesi Gökyüzü Gözlem Atölyesi'nin çalışmalarına katılabilecek.

Zeytin Çekirdekleri'nin mini konseriyle 24 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak ikinci gün etkinliklerinde cami avlusunda Boşnak böreği yapımı, akşam saatlerinde ağaç altında Küçükköy Halk Müzik Derneği konseri ve Sabancı Çocuk Atölyesi gerçekleştirilecek. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri'nin büyük konseri ise gece saat 21.00'de ağaç altında Gamze Mataracı'yla yapılacak.

Şenliklerin son gününde ise ziyaretçiler Sepet Yapımı atölyesine katılabilecek. Şenlik, ağaç altında akşam saat 19.00'daki Modon konseriyle son bulacak.