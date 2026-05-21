8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı

21.05.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Etnospor Birliği'nin düzenlediği festival, 24 Mayıs'a kadar İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam edecek. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, barış ve dayanışma vurgusu yaparken, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekileceğini belirtti.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Dünya Etno spor Birliği tarafından düzenlenen "8. Etnospor Kültür Festivali" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, kültürün bir toplumun hafızası ve geçmiş ile gelecek arasında kurulan en güçlü köprü olduğunu söyledi.

Festivalin bu yılki temelini barış, dayanışma, saygı ve gelenek olmak üzere 4 güçlü değerin oluşturduğunu belirten Ersoy, "İnanıyoruz ki bu çağrı ne kadar çok gönle ulaşırsa, ortak geleceğimiz adına o kadar büyük bir adım atılmış olacaktır. Bu yıl festivalimizde 24 ülkeden yüzlerce gelenek, bizlere insanlık tarihinin köklerini hatırlatacak." ifadelerini kullandı.

Japonya'dan Kazakistan'a, Azerbaycan'dan Litvanya'ya, Rusya'dan Kırgızistan'a ve Mısır'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan yüzlerce sporcu, sanatçı ve kültür elçisinin festivale katıldığını aktaran Ersoy, "Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcularımız festival alanlarımızda mücadele ederken, ziyaretçilerimiz de birbirinden farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulacak. Dünya mutfaklarının eşsiz lezzetleri de festivalimizin önemli buluşma noktalarından biri olacak. Geniş bir kültür coğrafyasının geleneksel tatları ziyaretçilerimizle buluşacak." dedi.

"Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek"

Bakan Ersoy, festivalde kurulan dayanışma obasında sivil toplum kuruluşlarının birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştireceğine işaret ederek, "Başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekilecek. Gazze'de yaşanan insanlık dramının bir an evvel bitmesi için güçlü bir çağrı yapılacak." diye konuştu.

Festivalde bu yıl da "oynamak her çocuğun hakkıdır" anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Ersoy, şunları kaydetti:

"(Çocuklar) Sizin için hazırlanan oyun alanlarında, atölyelerde ve sahne etkinliklerinde doyasıya eğlenin, köklerinizle bağ kurun. Çünkü geleneklerimiz, sizlerin omuzlarında geleceğe taşınacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı ve büyük bir organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'a, kıymetli ekibine, bakanlığımızın değerli çalışanlarına ve uzak yakın demeden buraya gelerek kültürlerini bizimle paylaşan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum."

Festival hakkında

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 24 Mayıs'a kadar devam edecek festival, geleneksel sporları, kültürel mirası ve toplumsal değerleri aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara çok boyutlu bir deneyim sunuyor.

Festival, bu yıl da farklı coğrafyalardan katılımcıları İstanbul'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşimin güçlü platformlarından biri olmayı sürdürecek.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleştirilecek ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel spor ve oyunu ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Çocuklar için özel oyun alanları, atölyeler ve sahne etkinlikleri hazırlanırken ziyaretçiler, birçok geleneksel lezzeti de deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı
Miray Daner, AK Parti’ye katılan Özlem Çerçioğlu’na gelin oluyor Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Ceferin’den Türk futboluna övgü dolu sözler Ceferin'den Türk futboluna övgü dolu sözler
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında 11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı 500 bin genci ağırlayacak TÜGVA Yaz Okulu tanıtıldı! 500 bin genci ağırlayacak

14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 14:30:31. #7.12#
SON DAKİKA: 8. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.