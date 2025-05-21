8. Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası 2025'te Düzenlenecek

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen "Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası", 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

8. Marmaris Master Cup Basketbol Turnuvası, bir zamanlar lig takımlarında oynayan ve milli forma giymiş basketbolcuları bir araya getirecek. Yurt içi ve yurt dışından 51 takım ve 650 sporcunun katılımı ile 22-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya, Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Almanya, İngiltere, Hırvatistan, Sırbistan, Hollanda, Amerika, Rusya, Litvanya ve Yunanistan'dan takımların katılacağı turnuvada, dört gün boyunca 09.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanacak maçlar, A klasmanı 18 hakem tarafından yönetilecek.

Toplam 90 maçın oynanacağı turnuva, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak final maçlarının ardından kupa töreni ile sona erecek.