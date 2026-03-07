8 Mart'ta Kadınlar Günü Etkinliği - Son Dakika
8 Mart'ta Kadınlar Günü Etkinliği

07.03.2026 09:30
Ankara'da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların deneyimlerini paylaşacağı bir program düzenlenecek.

(ANKARA) – 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri kapsamında, Ankara Kültür Sanat Platformu adına Aysel Çiçek ve Süreyya Köle'nin hazırladığı, kadınların farklı çalışma alanlardaki deneyimlerini, mücadelelerini konuşacağı bir söyleşi ve müzik programı gerçekleştirilecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında, Ankara Kültür Sanat Platformu'nun Aysel Çiçek ve Süreyya Köle tarafından hazırlanan programda, kadınların farklı meslek alanlarındaki deneyim ve mücadeleleri üzerine bir söyleşi ile müzik dinletisi gerçekleştirilecek. Etkinlik, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki Sabahattin Ali Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak ve 16.00'ya kadar devam edecek.

Program kapsamında düzenlenecek söyleşiye farklı meslek alanlarından konuklar katılacak. Yazar, editör Süreyya Köle'nin yöneyeceği söyleşide editör ve grafik tasarımcı Dilan Aydemir, tıp doktoru ve yazar Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, oyuncu Gaye Filiz Alacacı, sanat tarihçisi ve arkeolog Hale Zehra Sekmen, sosyolog ve müzisyen Handan Aksoy, konsomatris İzmirli Burcu, gazeteci Özlem Akarsu Çelik, televizyon yöneticisi ve gazeteci Ülkü Alasya ile gazeteci Zeynep Algedik konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca bir müzik dinletisi de gerçekleştirilecek. Dinletide Aysel Çiçek bağlama ve vokal, Duru Örs klarnet, Ekinsu Çiçek bas gitar, Gökçe Özçelik ritim, Handan Aksoy gitar ve vokal, Ulaş Akyol gitar ve vokal ile sahne alacak. Azra Hazal Demir, Birgül Gönülal ve Nurhan Ulusoy Yıldırım ise vokal olarak dinletide yer alacak.

Kaynak: ANKA

