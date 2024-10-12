8 Suç Örgütüne Operasyon: 95 Yakalama

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-32' ve 'Kuyu-33' operasyonlarında 95 şüphelinin yakalandığını açıkladı.?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İzmir'de Erkan Bulu, Kahramanmaraş'ta Vahdettin Yardım, Konya'da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya'da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep'te cezaevinde hükümlü Cuma Ali Dursun, Bursa'da yurt dışında tutuklu B.G. ve Siirt'te cezaevinde hükümlü Rıdvan Dündar'ın elebaşılığını yaptığı 8 organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-32' ve 'Kuyu-33' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Tefecilik', 'Şantaj', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarını işledikleri belirlenen toplam 95 şüpheli yakalandı.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ'

Operasyonlar sonucu 24 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 1 otomatik tabanca, 9 kesici, delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz" dedi.

Haber: ANKARA,