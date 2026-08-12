800 Yıllık Ejder Kervansarayı - Son Dakika
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800 Yıllık Ejder Kervansarayı

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Iğdır'daki tarihi Ejder Kervansarayı, geçmişe yolculuk yapmak isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Iğdır'da Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan yaklaşık 800 yıllık Ejder Kervansarayı, geçmişte ticaret yollarında yolcuları ağırlayan tarihi bir durak olarak bugün ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Anadolu Selçuklu döneminde Sürmeli Emiri Şerafeddin Ejder tarafından 13. yüzyılda yaptırıldığı belirtilen kervansaray, yüzyıllar önce tüccar ve yolcuların konaklayıp dinlendiği önemli yapılardan biri olarak kullanıldı.

Dönemin ticaret yolları üzerinde bulunan tarihi yapı, taş işçiliği, mimari özellikleri, kapıları, odaları ve motifleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde konumlanan kervansaray, geçmişte ticaret yollarında yolcuları ağırlayan tarihi bir durak olarak bugün ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

Kervansarayı ziyaret eden Azerbaycanlı Hayale Rıza, AA muhabirine, yapının konumu ve çevresindeki doğal güzelliklerden etkilendiğini söyledi.

Kervansarayın kapısından dışarı çıktığında Ağrı Dağı ve çevresindeki çiçeklerin oluşturduğu manzaranın kendisini etkilediğini belirten Rıza, yapının 13. ve 14. yüzyıllara uzanan geçmişine dikkati çekti.

Rıza, kervansarayın tarihi bir yol üzerinde bulunduğunu ve geçmişte yolcuların burada atlarını ve hayvanlarını bağlayarak dinlendiklerini ifade etti.

Yapıda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Rıza, tarihi eserlerin korunmasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

"Bunları korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız"

Rıza, "Ne kadar çok tarihi abidemiz olursa o kadar iyidir. Çünkü onlar bizim soy kökümüzdür, tarihimizdir. Bunları korumalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Buraya geldiğime ve burayı gördüğüme çok memnunum. Bundan sonra da sık sık geleceğime inanıyorum." dedi.

İstanbul'dan gelen Mehmet Özışık da Ejder Kervansarayı'nın yalnızca bir kervansaray olarak değil, tarihi bir miras olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlattı.

Ziyareti sırasında içerideki fotoğrafları incelediğini ve yapının geçmişinden etkilendiğini anlatan Özışık, restorasyon çalışmalarıyla tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılmasının önemli olduğunu belirtti.

"Harabe haline dönmüş bir şekildeydi"

Özışık, "Kervansaray olarak değerlendirmemek lazım, tarih olarak bakmak lazım. Harabe haline dönmüş bir şekildeydi. Hükümetimiz de el atmış ve eski mimarisine sadık kalarak bir tarihi yeniden canlandırmış." ifadelerini kullandı.

Kervansarayın Iğdır'a gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden biri olduğunu vurgulayan Özışık, tarihi mimarinin kendisini etkilediğini kaydetti.

Özışık, "Görüntü olarak harika bir yer olmakla beraber gerçekten görülmesi ve duyulması gereken, Iğdır'a turizm adına bir şeyler kazandıran bir yer. Yapana ve emeği geçenlere Allah razı olsun demekten başka bir şey söyleyemem." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel 800 Yıllık Ejder Kervansarayı - Son Dakika

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