20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci'nin öldürülerek gömüldüğü olaya ilişkin davada sanık Tursun Karabulut, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karabulut, suçlamaları reddederek eşinin cinayeti işlediğini öne sürdü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2006 yılında kaybolan ve geçen yıl farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadeler sonucu tüfekle öldürülerek gömüldüğü belirlenen Yasemin Dermenci'nin ölümüne ilişkin davada sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FARKLI BİR CİNAYET SORUŞTURULURKEN ORTAYA ÇIKTI

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci'ye ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadelerde, Dermenci'nin 2006 yılında tüfekle öldürülerek gömüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen Tursun Karabulut (41) ile Ö.D. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

KEMİKLERİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Tursun Karabulut'un, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanlık alanda kepçeyle yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesinde Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada "tanık" olarak yer aldı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, KOCAM ÖLDÜRDÜ"

Yasemin Dermenci'nin öldürülmesine ilişkin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut ve avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Karabulut, vefat eden eşinin Dermenci'yi öldürdüğünü öne sürerek, "Beraatimi istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim, kocam öldürdü. Arkadaşları ile cesedi gömdü. Beni de susmam için korkuttu" dedi.

ÖLEN KOCASINI SUÇLADI AMA CEZADAN KURTULAMADI

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Tursun Karabulut'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Karabulut, karar duruşmasındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Tarafların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut'u 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Fethiye, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
Yıllarca “Avatar“ diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü Yıllarca "Avatar" diye dalga geçtiler, o farklılığını güce dönüştürdü
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında çarpıcı iddia: Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı
Orban’ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan’da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
15:15
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
14:44
İkisine de acımadı İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
İkisine de acımadı! İşte eşini ve eniştesini öldüren adamın ilk sözleri
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
14:17
Farah Zeynep Abdullah’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
14:06
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 18:13:19. #7.13#
SON DAKİKA: 20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.