20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2006 yılında kaybolan ve geçen yıl farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadeler sonucu tüfekle öldürülerek gömüldüğü belirlenen Yasemin Dermenci'nin ölümüne ilişkin davada sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FARKLI BİR CİNAYET SORUŞTURULURKEN ORTAYA ÇIKTI

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci'ye ilişkin dosyayı yeniden ele aldı. Geçen yıl farklı bir kayıp olayına ilişkin alınan ifadelerde, Dermenci'nin 2006 yılında tüfekle öldürülerek gömüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen Tursun Karabulut (41) ile Ö.D. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

KEMİKLERİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Tursun Karabulut'un, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanlık alanda kepçeyle yapılan aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Kemiklerle ilgili DNA araştırması başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı. Duruşma öncesinde Ö.D. serbest bırakılırken, dosyada "tanık" olarak yer aldı.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, KOCAM ÖLDÜRDÜ"

Yasemin Dermenci'nin öldürülmesine ilişkin Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut ve avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Karabulut, vefat eden eşinin Dermenci'yi öldürdüğünü öne sürerek, "Beraatimi istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim, kocam öldürdü. Arkadaşları ile cesedi gömdü. Beni de susmam için korkuttu" dedi.

ÖLEN KOCASINI SUÇLADI AMA CEZADAN KURTULAMADI

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Tursun Karabulut'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Karabulut, karar duruşmasındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.

Tarafların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut'u 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.