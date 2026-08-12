Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın 88 yaşında vefat eden annesi Feriha Avcı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Feriha Avcı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Abdullah Avcı ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı

SPOR CAMİASI ORADAYDI

Cenaze namazına İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve eski UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, teknik direktörler Aykut Kocaman, Okan Buruk, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Orhan Ak, Erol Bulut, Şenol Güneş, Önder Karaveli ve Egemen Korkmaz, birlikte çalıştığı futbolcular Edin Visca, Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı ve Necip Uysal'ın yanı sıra spor camiasından birçok isim katıldı. Feriha Avcı'nın naaşı, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Abdullah Avcı, İstanbul, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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