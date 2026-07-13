81 ilde FETÖ'ye 968 şüpheliye operasyon - Son Dakika
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81 ilde FETÖ'ye 968 şüpheliye operasyon

13.07.2026 09:52
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: - "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz" - Adalet Bakanı Akın Gürlek: - "Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız"

İçişleri ve Adalet bakanlıkları, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 81 ilde 968 şüpheli hakkında operasyon başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki bakanlığın ortak basın açıklamasını sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaştı.

Açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü idrak edilirken, vatan, bayrak, demokrasi ve milli irade uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin rahmetle, kahraman gazilerin minnetle yad edildiği kaydedildi.

Aziz milletin destansı direnişiyle bertaraf edilen silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelenin aradan geçen yıllara rağmen aynı kararlılık, dikkat ve hassasiyetle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, 15 Temmuz'dan bu yana bütün kurumlarıyla büyük bir arınma seferberliği yürütmüş, milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kasteden bu ihanet şebekesine karşı tavizsiz bir mücadele ortaya koymuştur. Bu kapsamda, 81 il cumhuriyet başsavcılığımızın, 81 il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlıklarımızın, FETÖ silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde, bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatılmıştır. Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu iller Ankara, İzmir ve İstanbul olurken, diğer illerimizde de örgütün güncel yapılanmalarına, mahrem yapılanmasına ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız, cumhuriyet başsavcılıklarımız ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız."

Bakanlardan operasyona yönelik değerlendirme

İçişleri Bakanı Çiftçi, operasyona ilişkin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılıklarına güç katan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz ettiğini belirtti.

Bu haklı mücadelede, güçlü koordinasyonun oluşmasında vermiş oldukları destekten dolayı Adalet Bakan Akın Gürlek'e teşekkürlerini ileten Çiftçi, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gürlek de, devletin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bakan Çiftçi'ye teşekkürlerini ileterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 81 ilde FETÖ'ye 968 şüpheliye operasyon - Son Dakika

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