81 ilde FETÖ operasyonu: 968 şüpheliye eş zamanlı baskın

ANKARA – Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın ortak açıklamasında, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla ortak yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, 15 Temmuz'da yaşamını yitirenler ve gaziler minnetle anılırken, FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletin tüm kurumlarıyla örgüte karşı tavizsiz bir mücadele yürüttüğü belirtilerek, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emniyet ve jandarma birimleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu sabah 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldığı açıklandı.

Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunduğu belirtilen açıklamada, diğer illerde de örgütün güncel ve mahrem yapılanmaları ile bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının azız milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'un bize yüklediği tarihi sorumluluğun bilinciyle; şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakarlığına ve milletimizin istiklal iradesine sahip çıkacağız" denildi.

Ortak açıklama, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından da aynı anda paylaşıldı.