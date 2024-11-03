81 İlde Zanaat Atölyeleri Açılıyor - Son Dakika
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81 İlde Zanaat Atölyeleri Açılıyor

MEB, 7-8. sınıf öğrencileri için 81 ilde zanaat atölyeleri açacağını duyurdu.

03.11.2024 12:46
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında hayata geçirilen zanaat atölyelerinin 81 ilde açılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında geçen temmuzda açılan zanaat atölyeleri, ilk olarak 10 ilde 196 okulda uygulamaya konuldu. Ardından, 18 ilde 270 okulda pilot olarak uygulanan çalışmalardan, 129 farklı modüler kurs programında 7 ve 8. sınıf öğrencileri yaz boyunca ücretsiz olarak faydalandı.

Ortaokulların 7 ve 8. sınıflarına devam eden öğrencilere meslekleri tanıma, atölye ortamını deneyimleme ve farklı alanlarda temel beceri kazanma imkanı sunarak öğrencileri gelecekteki kariyerlerini belirleme noktasında desteklemeyi hedefleyen atölyeler, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor.

Zanaat atölyeleri, "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında, 81 ilde Valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, MEB'e bağlı resmi ve özel, örgün ilköğretim ortaöğretim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere açılıyor.

Başvurular ve detaylı bilgi," https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 81 İlde Zanaat Atölyeleri Açılıyor - Son Dakika

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