Ordu'nun Perşembe ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.
Tarlacık Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Fahri Günaydın'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Günaydın'ın bulunması için çalışma başlattı.
Günaydın, ekiplerin arama çalışmaları sonucu kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.
Sağlık kontrolleri için Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Günaydın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › 81 Yaşındaki Alzheimer Hastası Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?