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83 yaşındaki Şerife nene, bitmeyen enerjisiyle 2 saat halay çekti

TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir düşüne katılan 83 yaşındaki Şerife Cebeci, 2 saat boyunca halay çekti. Adeta gençlere taş çıkaran Şerife nene, sağlığını Ulukale Dutuna bağladı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğüne katılan 83 yaşındaki Şefine Cebeci, dikkat çekti. Yaklaşık 2 saat halay başında sempatik ve hareketli oyunlarıyla kendinden geçen 83 yaşındaki Şerife Cebeci, gençlere adeta taş çıkarttı. Halayda gençler ter revan içinde kalırken, halayın başında enerjik haliyle dikkat Şerife nene, enerjik yapısı ve sağlığını Çemişgezek ilçesinden dünyaya ihraç edilen Ulukale dutuna bağladı.

Sağlığını ve uzun yaşamanın sırrını Ulukale Dutuna bağlayan Şerife Cebeci, "Ben Çemişgezek ilçesi Erkalkan köyünde yaşıyorum. Bu ilçede düğüne de giderim, cenazeye de. Bu gün düğüne geldim. Düğüne gelen oynar. Ben 83 yaşındayım ve halay çekmeyi seviyorum. Sağlığımı, Çemişgezek Ulukale Dutu'na borçluyum" dedi.