85 Yaşındaki Adam Eşini Öldürdü

Giresun'un Bulancak ilçesinde 85 yaşındaki yaşlı adam 80 yaşındaki eşini kafasına sert bir cisimle burarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kovanlık beldesi Soğuksu mahallesinde A.D. (85) ile eşi Emine D. (80) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, eşinin kafasına sert bir cisimle vurdu.
Emine D. olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi Bulancak İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma tarafından A.D. ise gözaltına alındı.
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