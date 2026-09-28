88 gündür tutuklu komedyen Deniz Göktaş, Çorlu Karatepe Cezaevi'nden tahliye edildi - Son Dakika
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88 gündür tutuklu komedyen Deniz Göktaş, Çorlu Karatepe Cezaevi'nden tahliye edildi

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88 gündür tutuklu komedyen Deniz Göktaş, Çorlu Karatepe Cezaevi\'nden tahliye edildi
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Komedyen Deniz Göktaş, 88 gündür tutulduğu Çorlu Karatepe Cezaevi'nden tahliye edildi. Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün, dini değerleri aşağılama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası alan Göktaş, cezaevi önünde ailesi ve sevenleri tarafından karşılandı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(TEKİRDAĞ) - Komedyen Deniz Göktaş, Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi. Ailesine ve dostlarına sarılan Göktaş'ın ilk sözleri "Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hayalim üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı" oldu.

"Ölü Deniz" gösterisi nedeniyle 88 gündür Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutulan komedyen Deniz Göktaş, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Göktaş hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan beraat, "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte tahliyesine karar verilen Göktaş, akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Cezaevi önünde Göktaş'ı ailesi, sevenleri ve dostları karşıladı. Burada gazetecilere kısa bir açıklama yapan Göktaş, "Çok mutluyum, yorgunum; adliyeye gittim geldim. Aileme, anneme, babama, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum ama Karatepe'de Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hayalim üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı. Oğuzhan Uğur burada, suçlaması ne hala, bilmiyorum; izlememe rağmen haberleri. Sadece burada da değil; Silivri'de, başka cezaevlerinde binlerce insan var, benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahküm olan. Tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim ama içeri, dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir" dedi.

"EYLÜLE KADAR DİNLENMEYİ UMUYORUM"

Göktaş, yeniden sahnede olup olmayacağına ilişkin soruya "Bilmiyorum, bakayım, yazayım bir şeyler. Eylüle kadar dinlenirim diye umuyorum" diye esprili yanıt verdi. Göktaş, arkadaşlarının alkışları ve ıslıkları eşliğinde uğurlandı.

Kaynak: ANKA
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