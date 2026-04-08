88 Yaşındaki Kadın Erken Rehabilitasyonla Yeniden Yürümeye Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

88 Yaşındaki Kadın Erken Rehabilitasyonla Yeniden Yürümeye Başladı

08.04.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zehra Mutlu, sol tarafındaki kısmi felç tedavisinin ardından yeniden yürümeye başladı.

İstanbul'da 3 ay önce vücudunun sol tarafında kısmi felç gelişmesi sonucu yürüyemez hale gelen 88 yaşındaki Zehra Mutlu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nde uygulanan erken rehabilitasyon sayesinde yeniden ayağa kalktı.

İstanbul'da yaşayan 88 yaşındaki Mutlu, 4 yıl önce geçirdiği kısmi felçle vücudunun sağ tarafını kullanamadı. Hastaneye yatırılan Mutlu, halk arasında inme olarak bilinen hemipleji tanısıyla tedavi edilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

Mutlu'nun, 3 ay önce de vücudunun sol tarafında kısmi felç gelişti. Yaşadığı hemipleji sebebiyle yürüyemeyip kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen Mutlu, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Doç. Dr. Ömer Gezginaslan ve ekibi tarafından Mutlu'ya, fiziksel fonksiyonlarını geri kazandırmak amacıyla erken rehabilitasyon tedavisi uygulandı. Mutlu, 12 gün süren rehabilitasyon süreci sonunda fonksiyonlarının önemli bölümünü geri kazandı. Tekrar yürüyebilen Mutlu, kendi başına yemek yiyebilme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma geldi.

"Hastalık ilerleyince geri dönüşü çok daha zor oluyor"

Doç. Dr. Ömer Gezginaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klinikte 5 uzman doktor, 17 fizyoterapist, 1 ergoterapist ve 7 elektroterapistten oluşan ekiple, ortopedik, nörolojik ve pediatrik rehabilitasyon tedavileri yaptıklarını belirterek, bunun dışında romatolojik hastalıklara yönelik tedavilerde de bulunduklarını söyledi.

Hastalarından Zehra Mutlu'nun yaklaşık 3 ay önce sol taraftan hemipleji geçirmesi üzerine hastaneye başvurduğunu aktaran Gezginaslan, "Bu halk arasında felç olarak tabir edilen bir durum. Hasta geldiğinde yürüme kapasitesi yoktu. Yine eliyle ilgili ince becerilerinde ve kavrama güçlerinde zayıflık vardı. Bu hastalarda özellikle erken rehabilitasyona çok önem veriyoruz. Çünkü hastalık oturunca ya da ilerleyince rehabilitasyon almazsa hasta için bunun geri dönüşü çok daha zor oluyor. Hastamıza erken rehabilitasyon verdik. Şu an hastamızın hem yürüme kapasitesini hem mobilizasyonunu hem de ince becerilerini ve el kaba kavrama kuvvetlerini geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Gezginaslan, Mutlu'nun hala devam eden tedavi sürecinin, hekim ve fizyoterapistin birlikte vereceği kararla ilerleyeceğini kaydetti.

Fizik tedavinin daha çok ağrı, ödem ya da erken dönemde hastalığı rahatlatmaya yönelik bir program olduğunu dile getiren Gezginaslan, "Rehabilitasyon kısmı yeniden öğrenme süreci zaten. Hastanın kaybettiği bir yetisini ya da bir aktivitesini, kas gücünü ya da yürüme bozukluğunu, el ince becerilerini tekrar eski haline getirmesi amaçlanıyor." dedi.

Doç. Dr. Gezginaslan, rehabilitasyon tedavisi uyguladıkları bileği kırılan 62 yaşındaki başka bir hastada da 10 seansta iyileşme sağlandığını aktardı.

"Doktorlarımdan çok memnunum, onlar olmasa ayağa kalkamazdım"

Zehra Mutlu da geçirdiği kısmi felç sonrası ayağa kalkamadığını belirterek, yürüyemediğini, kendi başına yemek yiyemediğini ve tuvalete giremediğini anlattı.

Tedavisi sonrasında iyileştiğini dile getiren Mutlu, "Buraya geleli sağ elimle kaşığı kaldırıp yemek yiyebilmeye başladım. Her şey iyi oldu, yavaş yavaş yürüyorum. Doktorlarımdan çok memnunum, Allah razı olsun, onlar olmasa ben bu hale gelemez, ayağa kalkamazdım." dedi.

Kaynak: AA

Hastane, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 11:49:05. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.