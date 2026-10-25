9. Dünya Yatırım Forumu Doha'da başladı, Libya Başbakanı hedeflerini anlattı - Son Dakika
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9. Dünya Yatırım Forumu Doha'da başladı, Libya Başbakanı hedeflerini anlattı

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9. Dünya Yatırım Forumu, Doha'da küresel yatırımlar ve sürdürülebilir kalkınma finansmanı gündemiyle başladı. Forumda konuşan Libya Başbakanı Dibeybe, ekonomiyi çeşitlendirmek için enerji, altyapı ve teknolojide nitelikli yatırım beklediklerini söyledi.

9. Dünya Yatırım Forumu, küresel yatırımların geleceğini ve sürdürülebilir kalkınma için finansman imkanlarını ele alma gündemiyle Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) ile Katar Ticaret Bakanlığının işbirliğiyle düzenlenen forum, siyasetçileri, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, yatırımcıları ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Forumda konuşan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülke ekonomisini çeşitlendirmeyi hedeflediklerini belirterek enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında nitelikli yatırımlar çekmek istediklerini söyledi.

Libya'nın ekonomik hedefleri ve yatırım önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dibeybe, "Ekonomimizi çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Enerji, altyapı ve teknoloji alanlarında nitelikli yatırımlar gerçekleştirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed bin Muhammed es-Seyyid de konuşmasında küresel ticaret ve yatırım ortamının önemli dönüşümlerden geçtiğine dikkati çekti.

Geleceğe yönelik yatırımların barış ve istikrarın sağlanmasından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Seyyid, "Geleceğe yatırım yapmak, barış ve istikrara yatırım yapmaktan ayrı düşünülemez." dedi.

Seyyid, Katar'ın tedarik zincirlerinin güvenliğini, sürdürülebilirliğini ve ithalatının dayanıklılığını artırmak için çalıştığını ifade etti.

Forum, 27 Ekim'e kadar sürecek

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin himayesinde düzenlenen forum, 27 Ekim'e kadar devam edecek.

Forum kapsamında, küresel değer zincirleri, Körfez bölgesindeki yatırım fırsatları ve sermayenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönlendirilmesine yönelik stratejiler ele alınacak.

Üst düzey oturumlarda ayrıca yapay zeka teknolojilerinin yatırım ortamına etkileri, iklim finansmanı, enerji güvenliği, turizm sektöründeki yatırım imkanları ve gelişmekte olan yatırım pazarları değerlendirilecek.

Forumun, kamu ve özel sektör temsilcileri arasında işbirliğini güçlendirmesi, uluslararası yatırım politikalarına ilişkin görüş alışverişine imkan sağlaması ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine zemin oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: AA
DibeybeEkonomiGüncelEnerjiLibyaDünyaSon Dakika

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