9. Manisa Kitap Fuarı, Kitapseverleri Ağırlamaya Hazırlanıyor

06.05.2026 17:45  Güncelleme: 19:18
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile düzenlenecek olan 9. Manisa Kitap Fuarı, 8-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Atatürk Kent Parkı'nda kitapseverleri ağırlayacak. Fuarda ünlü yazarlar ve şairler ile çeşitli etkinlikler olacak.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlediği 9. Manisa Kitap Fuarı, 8-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Atatürk Kent Parkı'nda kitapseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültür ve sanat etkinliklerinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Manisa, özel bir edebiyat buluşmasına daha ev sahipliği yapmak için gün sayıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen Kitap Fuarı, bu yıl 9'uncu kez kapılarını açıyor.

Atatürk Kent Parkı'nda 8-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, kitapseverlere 10 gün boyunca sürecek bir edebiyat şöleni sunacak.

Usta kalemler, Manisalılarla buluşacak

Resmi açılış töreni, 8 Mayıs Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek fuar; edebiyat dünyasının dev isimlerini, usta kalemleri ve binlerce seçkin eseri Manisalılarla buluşturacak.

Ataol Behramoğlu, onur konuğu olacak

Fuar kapsamında bu yıl da değerli yazarlar, şairler ve akademisyenler Manisalı okurlarıyla bir araya gelecek. Ataol Behramoğlu'nun onur konuğu olduğu fuara; Türk edebiyatının güçlü kalemi Ayşe Kulin'den usta şair Şükrü Erbaş'a kadar pek çok önemli isim fuar süresince söyleşi ve imza günlerinde yer alacak. Ayrıca Yoshinori Moriwaki, Şermin Yaşar, Behçet Yalın Özkara, Coşkun Aral ve Beyhan Budak gibi birçok değerli isim, ilham veren dünyalarını Manisalılarla paylaşacak.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin katılım sağlayacağı fuarda, ziyaretçiler yalnızca binlerce kitaba ulaşmakla kalmayacak; aynı zamanda söyleşiler, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle zengin bir programı takip edebilecek.

Her yaştan okuyucuya hitap eden Manisa Kitap Fuarı, 10 gün boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

