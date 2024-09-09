9 Yaşındaki Ömürhan Güven\'in Çevre Taleplerine Belediye Cevap Verdi

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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısına katılan 9 yaşındaki Ömürhan Güven, çevre konusundaki hassasiyetini ve taleplerini dile getirdi. Belediye ekipleri Ömürhan'ın isteklerine cevap verdi.

Yaz tatilini Bodrum Bitez'de geçiren 9 yaşındaki Ömürhan Güven, Bodrum Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısına katıldı. Ömürhan, toplantı sonunda çevre konusundaki hassasiyetini dile getirerek Başkan Tamer Mandalinci'ye talep ve önerilerini sundu. Çocuklar ve gençlerin çevreye olan duyarlılığından dolayı memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Temizlik İşleri Müdürlüğü aracılığıyla Ömürhan'ın taleplerinin incelenip yerine getirilmesi talimatını verdi.

Meclis toplantısından bir gün sonra, Ömürhan Güven'i yaz tatilini geçirdiği yerden alarak Zabıta Müdürlüğü'ne götüren ekipler, kendisine çevre konusunda yapılan çalışmaları ve kesilen cezaları detaylarıyla anlattı. Teşekkür Belgesi ile fahri zabıta ünvanı verilen Ömürhan Güven'e ayrıca zabıta şapkası ve rozeti de hediye edildi.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri taleplere istinaden çocukla birlikte bölgeye giderek tespitlerde bulundu. Ömürhan, ekiplere yapılmasını istediği tabelaları ve yerleştirilmesini talep ettiği çöp kovalarının yerlerini gösterdi. Ekipler, mahalle sakinleri ve Ömürhan ile birlikte talep edilen tabela ve çöp kutularını belirtilen yerlere yerleştirdi.