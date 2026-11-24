90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz, son parasıyla da hayır yapmak istediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, huzurevinde kalan 90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz ile görüşüp eğitim desteğini sürdürme isteğini dinledi. Daha önce kente okullar kazandıran Oğuz, "Kalan son paramla da hayır gerçekleştirmek istiyorum" dedi; Ustaoğlu kendisine teşekkür etti.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, huzurevinde kalan 90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz ile bir araya geldi.
Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ustaoğlu, daha önce Balıkesir'e okullar kazandıran Oğuz'un eğitim desteğini sürdürme isteğini dinledi.
İlerlemiş yaşına rağmen eğitime katkıda bulunmak istediğini belirten Oğuz, "Yaptığım hayırlarla ayakta duruyorum. Kalan son paramla da hayır gerçekleştirmek istiyorum." dedi.
Ustaoğlu, duyarlılığından dolayı Oğuz'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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