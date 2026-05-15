95 Yaşındaki Filistinli Nine'den Acı Yüzleşme

15.05.2026 16:44
Fatıma Fennune, 1948'deki göç anılarını ve Filistin kimliğini elbisesiyle yaşatıyor.

İsrail'in 1948 yılında kurulmasına yol açan "Büyük Felaket"te (Nekbe) tarihi Filistin topraklarındaki ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'ne göç etmek zorunda kalan, büyük acıların şahidi 95 yaşındaki Filistinli nine Fatıma Fennune, "Elbisem, İsrail'den daha eski." diyerek, yaşadığı toprakların Filistin kimliğine vurgu yaptı.

İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği, 1 milyona yakın kişiyi yerinden ettiği 1948'de yaşanan büyük acılara şahit olan Filistinli nine, asırlık hayatında pek çok trajedi yaşadı.

Filistinli nine, İsrailli çetelerin saldırıları nedeniyle 1948'de 17 yaşındayken işgal edilen tarihi Filistin topraklarındaki Remle kasabasına bağlı Katra köyündeki evinden ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kaldı.

O dönemde ailesiyle Gazze Şeridi'ne göç eden nine, Gazze Şeridi'nde de defalarca İsrail saldırılarına şahit oldu.

Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde sağ kalan çocukları ve torunlarıyla yaşam mücadelesi veren Filistinli kadın, hayat mücadelesi içindeyken göç sırasında annesinden yadigar kalan Filistin geleneksel elbisesini bugüne dek korudu.

AA muhabirine konuşan ve "Elbisem, İsrail'den daha eski" diyen nine, İsrail'in kurulduğu zamanki acıların şahidi ve geleneksel Filistin mirasının koruyucusu olan elbisesini her şeye rağmen muhafaza ettiğini söyledi.

"Annemin fırındaki ekmeğini bırakıp çıktık"

İsrailli çetelerin 1948'de Filistin köylerine saldırılarına başladığı ilk zaman ailesinin köyde kalmayı tercih ettiğini anlatan Fatıma nine, şunları söyledi:

"Bir-iki ay köyde kaldık. Ama sonra saldırılar şiddetlenip İsrailli çeteler köye geldiğinde bize 'burada kimse kalmayacak, eğer burada kalırsanız kurşun yağmuruna tutulacaksınız' dediler ve gerçekten herkesi kurşundan geçirdiler. Bu nedenle köylüler, çocuklarıyla ve az bir eşyayla hızlı bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kaldı. Annem saldırılar sırasında fırında ekmek yapıyordu, ekmeği bırakıp çıktık, göç ederken annem sadece altınlarını ve birkaç elbisesini yanına alabildi."

"Burada kalacağız, Gazze'den asla ayrılmayacağız"

Toprak yollardan saatlerce yürüdüklerini, bazılarının çocuklarını, çantalarını sırtlarında taşıyarak zar zor yürüdüğünü anlatan Fatıma nine, göç ettikleri için pişman olduklarını da ekledi.

Aradan onlarca yıl geçtikten sonra pişmanlığını dile getiren nine, "O zamanlar bilinçsizdik, ama bugün buradan gitmektense ölmeyi tercih ediyoruz. Burada kalacağız, Gazze'den asla ayrılmayacağız." dedi.

Annesinin geleneksel Filistin motifleri nakışlı elbisesini kendi elleriyle işlediğini ve nakışı kendisine de öğrettiğini belirten Fatıma nine, "Bu göç zamanı yanımızda getirdiğimiz elbise, bizim aslımız, kimliğimiz. Benim elbisem İsrail'den daha yaşlı. Burası bizim vatanımız, bizim topraklarımız, Yahudilerin vatanı değil." diye konuştu.

1948'den beri dinmeyen acı: Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri Nekbe sırasında 1 milyona yakın Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi. Siyonist çeteler, 70'ten fazla katliam gerçekleştirdi ve bu olaylarda 15 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

