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İzmir ve çevre illerde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak'ta Gündoğdu Meydanı ve Göztepe'de, Karşıyaka'da Bostanlı Sahili'nde dev ekran kuruldu.

Maçı heyecanla takip eden yüzlerce taraftar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Türkiye'nin Avusturya karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından vatandaşlar meydanda büyük sevinç yaşadı.

Coşkulu kabalık, ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla kentte milli takımın başarısını doyasıya kutladı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Aydın

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Alanın tamamen dolduğu meydanda vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma destek verdi.

Milli takımın galibiyetinin ardından alanda toplananlar büyük sevinç yaşadı, kutlama yaptı.

Kutlamaya katılan İrem Erbu, "Çok güzel bir maçtı, her zaman olduğu gibi Türkiye ile gurur duyuyoruz." dedi.

Denizli

Denizli'de vatandaşlar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı izledi.

Maçı milli takımın kazanmasının ardından taraftarlar ellerindeki meşaleleri yakıp Türk bayraklarını salladı, tezahürat yaptı.

Kampüs bölgesinde de maçı takip edenler araçlarıyla konvoy yaparak sevinç gösterisinde bulundu.

Manisa

Manisa'da vatandaşlar il merkezinde Ulupark ve Atatürk Kent Parkı'nda, Turgutlu ilçesinde ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda kurulan dev ekranlardan maçı takip etti.

Müsabakanın bitiş düdüğüyle vatandaşlar il merkezinde Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'nda kutlama yaptı.