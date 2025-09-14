A Milli Takım Gümüşle Döndü

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı final karşılaşması, Kültür ve Turizm Bakanlığının organizasyonuyla Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan final mücadelesini izlemek için Galata Kulesi'nin çevresinde binlerce kişi bir araya geldi.

Vatandaşlar, tarihi yapıya yansıtılan canlı yayın eşliğinde 12 Dev Adam'a coşkulu şekilde destek verdi.

Ay-yıldızlı ekip EuroBasket 2025 finalini ikinci olarak gümüş madalya ile tamamladı.