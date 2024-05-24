AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında anıldı - Son Dakika
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AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında anıldı

AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında anıldı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, mezarı başında anıldı. Nişancı'nın ailesi, yakınları ve meslektaşları, Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya gelerek dua etti.

24.05.2024 13:41
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Bayburt- Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.

Nişancı'yı anmak için babası Nafiz, eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı ile akrabalarının yanı sıra Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt Temsilcisi Yaşar Yıldız, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ile meslektaşları, Nişancı'nın merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya geldi.

Kur'an kursu öğreticisi Mehmet Salih Turanoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Nişancı için dua edildi.

Nişancı'nın ailesine tekrar taziyelerini ileten Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt Temsilcisi Yıldız, "Abdulkadir Nişancı basın şehididir." dedi.

Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine 2 hafta sonra ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında anıldı - Son Dakika

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