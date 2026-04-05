AA'nın 106. Yılı Kutlandı

05.04.2026 14:10
Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler, mesajında kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında önemli görev üstlenen AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde, milletin sesi olmak amacıyla kurulan AA'nın, köklü geçmişi, ilkeli habercilik anlayışı ve güçlü yayın ağıyla bugün de Türkiye'de ve dünyada güvenilir referans noktası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Hatipler, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız haberciliği ilke edinen ajans, teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak dijital dönüşüm sürecinde de öncü bir rol üstlenmektedir. Demokrasinin güçlenmesine katkı sunan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini esas alan bu kıymetli kurumun, gelecekte de aynı sorumluluk ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, başta emek veren tüm çalışanları olmak üzere Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Advertisement
