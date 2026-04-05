AA'nın 106. Yılı Kutlandı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler, mesajında kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında önemli görev üstlenen AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde, milletin sesi olmak amacıyla kurulan AA'nın, köklü geçmişi, ilkeli habercilik anlayışı ve güçlü yayın ağıyla bugün de Türkiye'de ve dünyada güvenilir referans noktası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Hatipler, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız haberciliği ilke edinen ajans, teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak dijital dönüşüm sürecinde de öncü bir rol üstlenmektedir. Demokrasinin güçlenmesine katkı sunan, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini esas alan bu kıymetli kurumun, gelecekte de aynı sorumluluk ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine yürekten inanıyorum.

Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, başta emek veren tüm çalışanları olmak üzere Anadolu Ajansı ailesini tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."