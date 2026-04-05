AA'nın 106. Yılı Kutlandı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Anadolu Ajansının (AA) kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Rektör Taşdemir, Anadolu Ajansının kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı mesajında, AA'nın 106 yıldır ülkenin en önemli değerlerinden biri olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Mesajında, sağlıklı ve doğru bilginin öncüsü olmaya devam eden AA'nın üstlendiği misyonla artık sadece Türkiye'de değil dünyanın her noktasında önemli çalışmalara imza attığını aktaran Taşdemir, şunları kaydetti:

"Değişen dünyanın habercisi AA güvenilir haber misyonunu 106 yıldır sürdürüyor. Güvenilir haberciliğin simgesi milletimizin ortak sesi Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatlarında başarılar diliyorum."