AA'nın 106. Yılı Kutlandı

Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti (KKDGC) Başkanı Yargıç Harmankaya, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harmankaya, mesajında, AA'nın, İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın, Türkiye'nin ilk haber ajansı olmasının yanında Cumhuriyetin kuruluşu ile Milli Mücadele yıllarında, günümüzde de önemli görevler üstlendiğini ifade eden Harmankaya, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın kuruluşunun yıl dönümünü tebrik ediyor ve nice asırlara ulaşmasını diliyoruz. Kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış gazetecilerden vefat edenleri rahmetle anıyoruz. Günümüzde Kars ve bölge illerimizde, Türkiye'mizin her köşesinde, yurt dışında görev yapan ve emekli olanlardan başta üyelerimiz olmak üzere tüm meslektaşlarımıza da sağlık, başarı ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz."