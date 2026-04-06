AA'nın 106. Yılı Kutlandı

İstanbul'da, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki çeşitli bakanlıklara bağlı il müdürleri, üniversiteler, belediye başkanları ile bazı kurumlar, sosyal medya hesaplarından AA'nın kuruluş yıl dönümüne ilişkin tebrik mesajları paylaştı.

Vali Gül, "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor ve nice başarılı yıllar diliyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Milli Mücadele dönemimizin, her anına tanıklık ederek tarihimize ışık tutan, Anadolu'nun bağımsızlık ruhunu dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, "Milli Mücadele yıllarından bu yana, ülkemizin sesi olma misyonunu sürdürerek, doğru ve güvenilir habercilik anlayışıyla milletimizi bilgilendiren Anadolu Ajansı... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın milletin müşterek sesidir.' sözünün de izinde tam 106 yıldır gerçeğin sesini taşıyan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, nice başarılı yıllar diliyorum." paylaşımını yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "Cumhuriyetimizin köklü kurumlarından Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Doğru, hızlı ve güvenilir haberciliğiyle ülkemizin sesi olan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarına başarılar diliyor, nice yıllar temenni ediyorum. 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün mesajında, "Cumhuriyetimizin köklü haber ajansı Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun. Güvenilir ve ilkeli haberciliğiyle öne çıkan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarına başarılar diler, nice yıllara ulaşmasını temenni ederiz." denildi.

"Hakikatin izinde nice yıllara"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinden bu yana milletimizin sesi olan, tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla küresel bir marka haline gelen Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." paylaşımında bulundu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de "Kurulduğu ilk günden bu yana doğru ve tarafsız habercilik ilkesi ile hareket eden, milletimizin sesini uluslararası çapta duyuran Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Milli Mücadele ruhuyla kurulan, hakikatin sesini tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, köklü kurumumuzun tüm mensuplarına başarılarının devamını diliyorum." paylaşımını yaptı.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Anadolu Ajansının "Değişen Dünyanın Habercisi Anadolu Ajansı 106 yaşında" başlıklı paylaşımını alıntılayarak, "106 yıl önce milletin sesi olarak yola çıkan, bugün ise ilkeli yayıncılığıyla sınırları aşan Anadolu Ajansının yeni yaşını tebrik ediyorum. Hakikatin izinde nice yıllara." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Milli Mücadele'den bugüne uzanan köklü geçmişiyle Anadolu Ajansının 106. yılı kutlu olsun. 106 yıldır tarafsız ve hızlı haberciliğin önemli temsilcilerinden biri olan Anadolu Ajansını ve emeği geçen tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" mesajını paylaştı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Milli Mücadele ruhuyla 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansının, 106 yıldır tüm dünyaya hakikati haykırmaya devam ettiğini belirterek, "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır mesajında, "Milli Mücadele'nin en zor günlerinde milletimizin sesi olarak kurulan, bugün ise doğru, tarafsız ve ilkeli haberciliğiyle dünya çapında saygın bir konuma ulaşan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Hakikatin izinde nice başarılı yıllara." sözlerine yer verdi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Kurulduğu günden bu yana doğru ve güvenilir haberciliğin öncüsü olan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Nice yıllara." ifadesini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesinin paylaşımında ise "Dezenformasyon çağında hakikatin peşinde kararlılıkla ilerleyen Anadolu Ajansı, güvenilir haberciliğin ve kamusal sorumluluğun en güçlü temsilcilerinden biri. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan ve Milli Mücadele'den bugüne gerçeğin izini süren AA, görünmeyen emeğin ve fedakarlığın kurumsal karşılığı olmuştur. Muhabirinden kameramanına, yayın yönetmeninden genel müdürüne kadar tüm emek sahiplerini tebrik ediyor, hakikat uğruna sundukları katkı için teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.