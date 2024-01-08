AA\'nın "Kanıt" kitabındaki görsellerden oluşan sergi Ümraniye\'de açıldı

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" adlı kitabında yer alan fotoğraflardan oluşan "Gazze'deki İnsanlık Dramı" sergisi Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenen sergiye AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tuğba Işık Ercan ile Serkan Bayram, AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Karagöz, açılışta yaptığı konuşmada, AA'nın 104 yıldır doğruyu, hakikati, iyiyi, adaleti tüm dünyaya haber ve fotoğraflarla aktardığını söyledi.

AA'nın dünyada yaşanan sorunları tüm gerçekliğiyle ortaya koyduğunu belirten Karagöz, "2023'ün Ekim ayından bu yana dünyaya maalesef büyük bir insani dramı servis ediyoruz. Akla, hayale sığmayacak derecede genç, yaşlı, çocuk demeden toplu bir katliamın fotoğraflarını, videolarını, haberlerini dünyaya servis ediyoruz." dedi.

Bölgede habercilik yapmanın zorluklarına değinen Karagöz, İsrail'in saldırıları sonucunda bugüne kadar 109 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

AA kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın da kasten, bilerek, hedef alınıp öldürüldüğüne dikkati çeken Karagöz, şöyle devam etti:

"Önce ailesinin yaşadığı ev vuruldu, Muntasır yaralandı. Ölmeden iki hafta önce Genel Müdürlüğümüze şöyle bir mesaj attı, 'Ben belki öleceğim ama ölene kadar burada çalışmak, burada olup biteni dünyaya anlatmak istiyorum. Fotoğraf ve videolarımla bu hizmeti bir borç olarak biliyorum. Ülkeme, dünyaya, hayatıma ve beni yaratan Allah'a bir borç olarak biliyorum, bana müsaade edin' dedi. Tek gözü kapalıydı, tek gözüyle çalıştı. Muntasır şehit edildi. Çünkü yaptığı işler, çektiği fotoğraflar, görüntüler, haberler İsrail'in asla ve asla peşini bırakmayacak uluslararası nitelikte bir suç teşkil ediyordu."

"Masum insanları bombalayanların, sivillerin kanını akıtanların sonuna kadar takipçisi olacağız"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, Filistin'de yaşanan katliamı tüm dünyaya göstermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Gazze'de büyük bir ekiple yaşananların dünyaya aktarıldığını vurgulayan Karagöz, "Muntasır (es-Savvaf) başta olmak üzere Gazze'de görev yapan 26 arkadaşımızın çekmiş olduğu fotoğrafları, videoları, yapmış olduğu haberleri sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya servis ediyoruz. Servis etmekle kalmıyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz." diye konuştu.

Karagöz, "Kanıt" kitabının bu açıdan önemli bir misyonu olduğunun altını çizerek, "Değerli konuklar, biraz sonra hep birlikte gezeceğimiz sergide göreceğimiz fotoğraflar İsrail Hükümeti'nin sonuna kadar peşini bırakmayacak. Uluslararası adalet belki tecelli eder belki etmez. Belki yakın zamanda tecelli eder belki çok yıllar sonra tecelli eder. Bunu bilemiyoruz ama bildiğimiz tek bir şey var. Bu suçu işleyen, masum insanları bombalayanların, sivillerin kanını akıtanların sonuna kadar takipçisi olacağız. " ifadelerini kullandı.

"Fotoğraflar her şeyi anlatıyor"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise Gazze'de yaşananları anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yıldırım, sergide bir suça dair her türlü kanıtı barındıran fotoğrafların var olduğunu dile getirerek, "Herkesin gelip gezmesi lazım. Türkiye'mizde, çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bütün hükümet üyeleri, milletvekillerimiz, belediyelerimiz, halkımız Filistin'e, Gazze'ye destek için her türlü etkinlikte bulunuyor. Ümraniye de bunlardan biri." dedi.

Serginin kendisini de çok etkilediğini anlatan Yıldırım, "Sözün bittiği yerdeyiz ama sözü bitirmememiz lazım. Hakikaten çok duygulandım. Belki orada değiliz ama sanki benim çocuğum yaralanmış, ben ölmüşüm gibi hissettim. Fotoğraflar her şeyi anlatıyor. Lütfen herkes buraya gelsin." diye konuştu.

"Sergi her şeyi anlatıyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ise sergideki fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirtti.

Çok anlamlı olan sergiyi gezerken gözlerinin yaşardığını, kelimelerin boğazında düğümlendiğini aktaran Ercan, "Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sergi her şeyi anlatıyor. Kanıtlar çok değerli. Fotoğraflar bütün dünyaya Gazze'deki katliamı, soykırımı anlatıyor. Aslında yanı başımızda olanları çok açık bir şekilde ifade ediyor. Sadece şimdi değil geleceğe aktarılacak deliller var." değerlendirmesini yaptı.

Ercan, Türkiye'nin her zaman Gazze ve Filistin'in yanında olduğunu, Gazze'de savaş bitene ve barış hakim olana kadar bu katliamı anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da sergi nedeniyle AA'yı tebrik ettiğini belirtti.

AA'nın dünyaya zulmü görüntülerle yansıttığının altını çizen Bayram, "Duyurma açısından çok büyük bir görevi yapıyor. Çok büyük bir hizmet. İnsanların öldüğü değil insanlığın öldüğü günleri görüyoruz." dedi.

Bayram, bölgede ölenlerin sayısının 25 bin olarak açıklandığına dikkati çekerek, "En az 3 katı engelli kalmıştır. Doğa, tabiat zaten yapacağını yapıyor. Pandemiyle afetle depremle nice insanlar ölüyor, nicelerini engelli kalıyor. Bari biz insanlar birbirimize zulmetmeyelim, öldürmeyelim, birbirimizi engelli bırakmayalım. Çocuklar ölmesin, insanlar ölmesin, insanlık ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye istiyoruz. Mücadelemiz bunun için." diye konuştu.

Sergiyi gezenler AA'ya teşekkür etti

Gazzeli öğrenci Başar Musa da birçok aile üyesi ve arkadaşıyla saldırıların başından itibaren iletişim kuramadığını, birçok tanıdığını da saldırılarda kaybettiğini söyledi.

Musa, yaşanan dramı tüm dünyaya duyurduğunu için AA'ya teşekkür etti.

Ayten Gündüz ise Gazze'de yaşananları televizyonlardan izlediğini anlatarak, "Ciğerlerimiz parçalanıyor. Allah onlara sabır versin. Onların işi çok zor. Biz rahat evlerde yiyoruz, içiyoruz. Allah'ım onlara sabır ve acil şifalar versin. Çok duyguluyum." dedi.

Sergiyi gezdikten sonra duygularını gözyaşlarıyla anlatan Nazlı Doğan da Gazze'de çok büyük bir zulüm yaşandığını dile getirdi.

Doğan, "vicdan" diye bir şeyin kalmadığını belirterek, "Onlar insan değil bir cani olmuşlar. O çocuklara nasıl kıyabiliyorsunuz. Her şey gözümüzün önünde. Resimleri gördüm, içim parçalandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Televizyonlarda zaten sabah akşam izliyoruz. Çok acı verici bir durum." şeklinde konuştu.

"Gazze'deki İnsanlık Dramı" sergisi, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde 19 Ocak Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.