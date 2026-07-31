AB Akademisyenlerinden İsrail Yerleşimlerine Tepki - Son Dakika
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AB Akademisyenlerinden İsrail Yerleşimlerine Tepki

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AB akademisyenleri, Komisyon'un Filistin topraklarındaki ticaret belgesine itiraz etti.

Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası hukuk alanında çalışan akademisyenler, AB Komisyonu'nun İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerle ticarete ilişkin hazırladığı değerlendirme belgesine tepki göstererek, Komisyo'nun uluslararası hukuk çerçevesinde bu yerleşimlerle ticareti engelleyecek bir düzenleme hazırlaması çağrısında bulundu.

Önde gelen Avrupa üniversitelerinde görev yapan 5 akademisyen, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonu'nun Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e hitaben bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, AB Komisyonu'nun İsrail yerleşimleriyle ticarete ilişkin "seçenekler belgesi"ndeki temel hukuki değerlendirmelerin hatalı olduğu belirtildi.

Komisyon'un mevcut uygulamanın Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 2024 tarihli danışma görüşüyle uyumlu olduğu yönündeki değerlendirmesinin hukuken savunulamayacağı aktarılan mektupta, UAD'nin devletlere, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında oluşturduğu yasa dışı durumun sürdürülmesine katkı sağlayan ticaret ve yatırım ilişkilerini önleme yükümlülüğü getirdiği hatırlatıldı.

Mektupta, yerleşim ürünlerinin, AB pazarına en çok kayrılan ülke tarifeleriyle girmesine izin verilmesinin bu yükümlülükle bağdaşmadığı ifade edildi.

Gasbedilen Filistin topraklarından yapılan ihracata yönelik geri ödeme sistemi nedeniyle mevcut AB politikasının fiilen etkisiz kaldığı aktarılan mektupta, Komisyon'un yerleşimlerle ticaretin kısıtlanmasının esas amacının İsrail'in politikasını değiştirmeye yönelik dış politika aracı olduğu yönündeki değerlendirmesi de eleştirildi.

Mektupta, önerilen tedbirin temel amacının AB'nin ortak ticaret politikasını uluslararası hukukla uyumlu hale getirmek ve Birliğin yasa dışı yerleşimlerin ekonomik olarak ayakta kalmasına katkı sağlamasını önlemek olduğu belirtilerek, bu nedenle düzenlemenin hukuki dayanağının AB'nin Ortak Ticaret Politikası'nı düzenleyen AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 207. maddesi olması gerektiği kaydedildi.

Komisyonun, yerleşimlerden yapılan ihracatın AB-İsrail ticaretindeki payının düşük olmasını, tedbirin dış politika amacı taşıdığına kanıt olarak göstermesinin de çelişkili olduğu belirtilen mektupta, ticaret hacmi küçük olsa bile yerleşimlerin ekonomik sürdürülebilirliğine katkı sağladığı ve bu nedenle engellenmesinin uluslararası hukukun gereği olduğu vurgulandı.

Komisyonun belgesinin nesnel bir hukuki değerlendirme sunmaktan ziyade hareketsiz kalmayı gerekçelendirmek amacıyla hazırlanmış izlenimi verdiği belirtilen mektupta, "AB Komisyonu'na uluslararası hukuk ve AB antlaşmalarından doğan yükümlülükleri doğrultusunda, AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 207. maddesi uyarınca İsrail'in yasa dışı yerleşimleriyle ticareti önleyecek bir teklif hazırlaması çağrısı yapıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Akademisyenlerinden İsrail Yerleşimlerine Tepki - Son Dakika

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