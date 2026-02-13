AB'de Güvenlik Algısı Neredeyse Yüzde 70 - Son Dakika
AB'de Güvenlik Algısı Neredeyse Yüzde 70

13.02.2026 02:28
AB ülkelerinde katılımcıların %68'i uluslararası durumun tehdit oluşturduğunu düşünüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun yaptırdığı ankete göre AB ülkelerinde katılımcıların yüzde 68'i ülkelerinin tehdit altında olduğuna, yüzde 42'si ise kişisel güvenliğinin risk altında olduğuna inanıyor.

AB Komisyonunun talebi üzerine Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Brüksel merkezli kamuoyu araştırma şirketi Demoscopy tarafından yapılan "Flash Eurobarometer 574" araştırmasına göre, AB ülkelerinde katılımcıların yüzde 68'i ülkelerinin mevcut uluslararası durumda tehdit altında olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 42'si kişisel güvenliğinin risk altında olduğunu belirtirken, ülke bazında tehdit algısının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 80 ile Fransa, yüzde 77 ile Hollanda ve Danimarka, yüzde 75 ile Almanya olarak sıralanıyor.

Savunma yatırımlarıyla ilgili katılımcıların yüzde 32'si AB'nin, yüzde 34'ü ise kendi ülkesinin yeterli adımı atmadığını düşünüyor.

Buna karşın Avrupalıların yüzde 52'si AB'nin güvenlik ve savunmayı güçlendirme kapasitesine güveniyor.

Bu oran en büyük üç AB ülkesi Almanya, Fransa ve İtalya'da ise düşük. Almanların ve İtalyanların yüzde 47'si ile Fransızların yüzde 40'ı bu görüşe katılmıyor.

Flash Eurobarometer 574 araştırması, 5-12 Ocak 2026 tarihlerinde AB'nin 27 üyesinde yaklaşık 27 bin kişiyle çevrim içi görüşme yöntemiyle gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

