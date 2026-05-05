AB'den Gazze'de 'Turuncu Hat' Uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni, İsrail ordusunun Gazze'de işgal ettiği "Sarı Hat"tı batıya doğru her geçen gün daha da genişleterek "Turuncu Hat" oluşturmasına ilişkin, "Geçmişte 'Sarı Hat' için ne söylediysek, 'Turuncu Hat' için de aynı şekilde geçerlidir. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak, Gazze Şeridi'nde herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Al Anouni, AA muhabirinin "İsrail'in barış anlaşmasında öngörülen ilave geri çekilmeleri gerçekleştirmek yerine, Gazze'de 'Turuncu Hat' oluşturarak kontrolü altındaki alanı yüzde 60'ın üzerine çıkarmasına bir tepkiniz var mı?" sorusunu yanıtladı.

Gazze Şeridi'nin Filistin Yönetimi altında Batı Şeria ile birleştirilmesinin önemini bir kez daha vurgulamak istediklerini belirten Al Anouni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Planı'nda da açıkça İsrail'in Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyeceğinin altının çizildiğini hatırlattı.

Al Anouni, "Geçmişte 'Sarı Hat' için ne söylediysek, 'Turuncu Hat' için de aynı şekilde geçerlidir. Bu çerçevede, BMGK kararlarıyla uyumlu olarak, Gazze Şeridi'nde herhangi bir toprak değişikliğini reddediyoruz." diye konuştu.

Gazze barış planının acilen uygulanması çağrısını yinelediklerini aktaran Al Anouni, Gazze'de devam eden felaket boyutundaki insani durumdan da derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Anouar Al Anouni, "Gazze'ye ve Gazze geneline büyük ölçekte insani yardımın derhal, engelsiz erişimine ve sürdürülebilir şekilde dağıtımına izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulunuyoruz. Ayrıca İsrail'i, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve sivillerin her koşulda korunmasının sağlanması yönündeki yükümlülüklerine tam olarak uymaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı, güvenlik gerekçesiyle "Sarı Hat"a yaklaştırmazken, her geçen gün daha küçük bir alana sıkıştırmaya devam ediyor.

Bu bağlamda İsrail ordusu, Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi'nin yüzde 53'lük bir bölümünü işgal eden Sarı Hat'tı güncellemiş, "Turuncu Hat" isimli yeni bir hayali sınır oluşturmuştu.