AB'den IKBY'ye Güvenlik Desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik durumunu görüştüğünü bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Barzani'yle Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki güvenlik durumunu ele aldıklarını aktaran von der Leyen, "Günümüzde Kürdistan bölgesinin istikrar sağlayıcı güç olarak rolü her zamankinden daha kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin güvenliği sağlamak ve "yeniden yapılanmada elde edilen kazanımları korumak" için Barzani'yle birlikte çalışmada kararlı olduğunu kaydederek Irak ve IKBY'ye desteklerini sürdüreceklerini belirtti.