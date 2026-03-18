AB'den İran'a İdam Kınaması

18.03.2026 23:01
AB, İran'da bir İsveç vatandaşının idamını kınayarak idamların durdurulmasını talep etti.

Avrupa Birliği (AB), İran'da bir İsveç vatandaşının idam edilmesini "anlamsız şiddetin vahşi bir eylemi" olarak tanımlayarak kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin İran'a tüm idamları durdurma ve idam cezasını kaldırma çağrısını yinelediği belirtildi.

Açıklamada, "İran'daki vahim insan hakları durumu ve idamlardaki endişe verici artış kabul edilemez olup rejimin gerçek yüzünü göstermektedir." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu İsveç vatandaşının Haziran 2025'ten bu yana gözaltında tutulduğu aktarılan açıklamada, İsveç'le tam dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu Komşuların kız isteme tartışmasında pompalı tüfekler konuştu
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
Edirne’de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Edirne'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

23:42
23:25
22:57
21:04
20:59
20:42
