AB'den İran'a Yaptırım Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den İran'a Yaptırım Kararı

16.03.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, insan hakları ihlalleri nedeniyle 16 İranlı yetkili ve 3 kuruluşa yaptırım uyguladı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle İranlı 16 yetkili ve 3 kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındığını bildirdi.

AB Konseyi'den yapılan açıklamada, yeni yaptırımlarla İran'da ocak ayında düzenlenen "protestoların bastırılmasında kilit rol oynayan" kişi ve kuruluşların hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırım listesine alınan 16 yetkili arasında İran İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Hukuk Uygulama İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı'nın yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO) bazı komutanları ve yargı erkinden yetkililerin bulunduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, 3 kuruluşun arasında da güvenlik güçleri tarafından vatandaşların izlenmesi için kullanıldığı öne sürülen Nazer adlı mobil uygulamayı geliştirmekten sorumlu İranlı şirket ve DMO'nun iki bölgedeki yerel komutanlıklarının bulunduğu belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların AB'deki varlıkları dondurulurken, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişi ve kuruluşlara fon veya ekonomik kaynak sağlaması yasaklandı.

Listede yer alan kişilere ayrıca AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağı uygulanıyor.

Bugünküler dahil AB'nin İran'a yönelik insan hakları yaptırımları kapsamında toplamda 263 kişi ve 53 kuruluşa kısıtlama uygulanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İran'a Yaptırım Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 20:50:33. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den İran'a Yaptırım Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.