AB'den İspanya-İtalya Gerginliğine Yanıt - Son Dakika
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AB'den İspanya-İtalya Gerginliğine Yanıt

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Borell, AB üyesinin başka bir ülkenin Schengen katılımını tek taraflı olarak askıya alamasını vurguladı.

Eski Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, hiçbir AB üyesinin bir başka ülkenin Schengen Bölgesi'ne katılımını tek taraflı askıya alamayacağını belirtti.

Borell, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) düzensiz göçmen akışının ardından İspanya ile Schengen Anlaşması'nı askıya alma söylemlerini değerlendirdi.

Yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin Sebte kentine geçmesi sonrası İtalya'dan "İspanya ile serbest dolaşımı askıya alma" söylemleri geldiğini anımsatan Borell, "Bu, mümkün değil. AB hukukuna göre, hiçbir üye devlet diğerinin Schengen'e katılımını tek taraflı olarak askıya alamaz. Böyle bir seçenek AB'nin yapısında yok." ifadelerini kullandı.

Borell, İspanya ve İtalya'dan yapılan karşılıklı söylemlerin AB içerisindeki işbirliği ilkesiyle ters düştüğünü belirtti.

İspanya ve İtalya arasında "Schengen" gerginliği

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye düzensiz göçmen akışının ardından İtalya, "Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılması" talebinde bulunmuştu.

İtalya'dan gelen sert açıklamalar üzerine İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de İtalya'nın Madrid Büyükelçisini çağırdığını bildirmişti.

En son İtalya, Sebte'deki gelişmeler nedeniyle İspanya ile serbest dolaşımı askıya aldığını açıklamış, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "Bölünmenin zamanı değil, güçlü ve birlik içinde bir Avrupa Birliği inşa etmeye devam etmenin zamanı." değerlendirmesini yapmıştı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den İspanya-İtalya Gerginliğine Yanıt - Son Dakika

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