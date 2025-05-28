AB'den İsrail'e Gaza ve Batı Şeria Uyarısı - Son Dakika
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AB'den İsrail'e Gaza ve Batı Şeria Uyarısı

28.05.2025 12:48
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Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki siviller üzerindeki saldırılarını kınayarak insani yardımları savundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya ve insani yardımların girişini engellemeye son vermesi gerektiğini bildirerek, Kudüs Günü'nde yaşanan olayları ve Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini kınadı.

Kallas, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonu, orantısız güç kullanımı ve sivillerin ölümleri tolere edilemez. Sivil altyapının hedef alınmaya devam etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'nin tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkese geri dönülmesini talep ettiğini belirten Kallas, şöyle devam etti:

"AB, insani yardımın asla siyasallaştırılmaması veya militarize edilmemesi gerektiğini yineliyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) insani yardım dağıtımındaki rolünü hatırlatıyor. AB, Gazze'deki sivil nüfusun ihtiyaçlarına göre yardımın derhal, engelsiz ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlatılması çağrısını yineliyor."

Kallas, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarındaki duruma da değinerek, "AB, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden yerleşimci şiddetini şiddetle kınıyor. Korkutma kampanyaları, fiziksel ve sözlü saldırılar ve mülklerin ve evlerin yıkılması ve yakılması, tüm Filistin topluluklarının yerinden edilmesine yol açıyor. İsrail, bu sorunu ele almak ve bu suçların faillerinin hesap vermesini sağlamak için derhal kararlı adımlar atmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Dün idrak edilen Kudüs Günü'nde yaşanan olaylara atıfta bulunan Kallas, şunları kaydetti:

"AB, Kudüs Günü'nde şiddete teşvik ve kentin sakinleri ile gazetecilerin korkutulması dahil olmak üzere Eski Şehir'de yaşanan olayları kınıyor. İsrailli siyasi liderlerin bu bağlamdaki kışkırtıcı eylemleri, Kudüs ve Eski Şehir'in özel statüsünü ve karakterini zayıflatıyor."

Doğu Kudüs'ün 1967'de İsrail tarafından işgalinin İbrani takvimine göre yıl dönümünde, fanatik İsrailliler her sene olduğu gibi bu yıl da provokatif bayrak yürüyüşü düzenlemişti. Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'de Filistinlilere saldırmış ve Müslümanlar aleyhine sloganlar atmıştı. Ayrıca, Filistinlilerin topraklarını gasbeden 2 binden fazla İsrailli, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kaynak: AA

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