AB'den İsrail'e Yaptırım Çağrısı

06.05.2026 13:55
24 AP milletvekili, İsrail'in aktivistleri gözaltına alması nedeniyle yaptırım uygulanmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) farklı siyasi gruplardan 24 milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ne Küresel Sumud Filosu'ndan uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması, vatandaşlara konsolosluk koruması sağlanması ve İsrail'e yaptırım uygulanması için çağrıda bulundu.

24 AP milletvekili, Kallas'a taleplerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na yönelik gerçekleştirilen yasa dışı ve şiddet içeren müdahale nedeniyle derin öfke duyulduğu aktarılan açıklamada, aktivistler Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın alıkonulduğu anımsatıldı.

"Korsanlık eylemi"

Mektupta, "Uluslararası sularda gerçekleştirilen bu saldırı, seyrüsefer serbestisi ilkesinin açık bir ihlalini teşkil etmekte olup korsanlık eylemi olarak nitelendirilebilir." ifadelerine yer verilirken İspanya ve İsveç çifte vatandaşı olan Ebu Kişk'in gözaltına alınmasının AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 23'üncü maddesi uyarınca AB'nin konsolosluk koruması sağlama sorumluluğunu doğrudan gündeme getirdiğinin altı çizildi.

"Bu durum, AB'nin artık görmezden gelemeyeceği uluslararası hukukun sistematik ihlalleri zincirinin son halkasını oluşturmaktadır." ifadelerine yer verilen mektupta, aktivistlerin durumlarının tespit edilmesi ve derhal serbest bırakılmasının sağlanması talep edildi.

Mektupta, uluslararası sulardaki bu saldırıdan sorumlu İsrailli liderler ve askeri komutanlara yönelik hedefli yaptırımlar uygulanması istenirken AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın da derhal askıya alınması çağrısı yapıldı.

AB'nin "mutlak cezasızlıkla" hareket eden bir devlete "normalleşme" çerçevesi sunmayı sona erdirmesi gerektiğinin altı çizilen mektupta, "Sayın Kallas, 'derin endişe' ifadeleri ve sessizlik artık yeterli değildir. Aksine bir tür suç ortaklığına dönüşmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, AB'nin hukukun üstünlüğünün aşındırılmasına pasif bir gözlemci olarak kalması gerektiğine dikkati çekilirken "Ortaklık Anlaşması'nın derhal feshi ve askıya alınması, devam eden bu duruma verilebilecek tek tutarlı yanıttır." vurgusu yapıldı.

AB'nin bu duruma kayıtsız kalmamasını sağlamanın AB Yüksek Temsilcisi'nin sorumluluğu olduğu ifade edilen mektupta, atılacak adımlara ilişkin hızlı bir şekilde harekete geçilmesi ve ayrıntılı bir yanıt verilmesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkoyduktan sonra serbest bırakmadığı ve zorla ülkeye götürdüğü Seyf Ebu Kişk ve Thiago Avila'nın yoğun fiziki işkence gördüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

