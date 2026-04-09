AB'den İsrail'in Lübnan Saldırılarına Kınama

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürükledi, ancak İsrail'in kendini savunma hakkı, böylesine büyük çaplı bir yıkımı haklı çıkarmaz. İsrail'in saldırıları dün gece yüzlerce kişiyi öldürdü ve bu kadar sert müdahalelerin öz savunma kapsamına girdiğini savunmak zor hale geldi" dedi.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını kınadı. Kallas, şu ifadeleri kullandı:

"Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürükledi, ancak İsrail'in kendini savunma hakkı, böylesine büyük çaplı bir yıkımı haklı çıkarmaz. İsrail'in saldırıları dün gece yüzlerce kişiyi öldürdü ve bu kadar sert müdahalelerin öz savunma kapsamına girdiğini savunmak zor hale geldi. İsrail'in eylemleri, ABD-İran ateşkesi üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. İran ateşkesi Lübnan'a da uzatılmalı. Hizbullah silahsızlandırılmalı. AB, Hizbullah'ı silahsızlandırma yönündeki Lübnan çabalarını destekliyor."