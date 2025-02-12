AB'den Kosova Seçimlerine Müdahale Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB'den Kosova Seçimlerine Müdahale Uyarısı

AB gözlemcisi Loiseau, Sırbistan'ın Kosova seçimlerine dış müdahalede bulunduğunu belirtti.

12.02.2025 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya gönderdiği Seçim Gözlem Misyonunun Başgözlemcisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nathalie Loiseau, "Sırbistan yetkililerinin (Kosova'daki seçimde) belirli bir listeyi desteklediğini duyduk, bu seçim sürecine yabancı bir müdahaledir." dedi.

Loiseau, KosovaPress Haber Ajansına verdiği röportajda, Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçim süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sırbistan'dan belirli bir liste lehine oy verilmesi yönünde gelen baskılarla ilgili raporların bulunduğuna işaret eden Loiseau, "Sırbistan yetkililerinin (Kosova'daki seçimde) belirli bir listeyi desteklediğini duyduk, bu seçim sürecine yabancı bir müdahaledir. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi (Richard) Grenell'in (Kosova'daki seçime) müdahalesine de tanık olduk ve bu talihsiz, şok edici ve diplomatik olmayan bir durumdur." diye konuştu.

Loiseau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan hükümeti temsilcileri ve Sırp milletvekillerin, seçmenlere belirli bir liste lehine oy vermeleri gerektiğini düzenli olarak söylediklerini ve bunun yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Son olarak Loiseau, seçimden birinci sırada çıkması kesinleşen Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) temsilcilerini seçim kampanya süreci boyunca kullandıkları dil konusunda eleştirdi.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan seçimde oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 970 bin 944 seçmenden yaklaşık 800 bini oy kullandı. Oy sayım işlemi sürüyor.

AB Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci seçimleri izledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Sırbistan, Diplomasi, Politika, Güncel, kosova, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Kosova Seçimlerine Müdahale Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:46 Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:31 İşçi servisiyle pikap birbirine girdi 1’i ağır 9 yaralı İşçi servisiyle pikap birbirine girdi! 1'i ağır 9 yaralı
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 00:18:54. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Kosova Seçimlerine Müdahale Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.