AB'den Kosova Seçimlerine Müdahale Uyarısı

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Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'ya gönderdiği Seçim Gözlem Misyonunun Başgözlemcisi Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nathalie Loiseau, "Sırbistan yetkililerinin (Kosova'daki seçimde) belirli bir listeyi desteklediğini duyduk, bu seçim sürecine yabancı bir müdahaledir." dedi.

Loiseau, KosovaPress Haber Ajansına verdiği röportajda, Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan genel seçim süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sırbistan'dan belirli bir liste lehine oy verilmesi yönünde gelen baskılarla ilgili raporların bulunduğuna işaret eden Loiseau, "Sırbistan yetkililerinin (Kosova'daki seçimde) belirli bir listeyi desteklediğini duyduk, bu seçim sürecine yabancı bir müdahaledir. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi (Richard) Grenell'in (Kosova'daki seçime) müdahalesine de tanık olduk ve bu talihsiz, şok edici ve diplomatik olmayan bir durumdur." diye konuştu.

Loiseau, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan hükümeti temsilcileri ve Sırp milletvekillerin, seçmenlere belirli bir liste lehine oy vermeleri gerektiğini düzenli olarak söylediklerini ve bunun yaşanmaması gerektiğini belirtti.

Son olarak Loiseau, seçimden birinci sırada çıkması kesinleşen Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) temsilcilerini seçim kampanya süreci boyunca kullandıkları dil konusunda eleştirdi.

Kosova'da 9 Şubat'ta yapılan seçimde oy kullanma hakkı bulunan 1 milyon 970 bin 944 seçmenden yaklaşık 800 bini oy kullandı. Oy sayım işlemi sürüyor.

AB Seçim Gözlem Misyonunun 100'den fazla görevlisinin de aralarında bulunduğu 18 binden fazla gözlemci seçimleri izledi.