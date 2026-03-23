AB'den Nijerya'ya 288 Milyon Euro Yardım
AB'den Nijerya'ya 288 Milyon Euro Yardım

23.03.2026 20:47
AB, Nijerya'nın sağlık, tarım ve diğer sektörleri için 288 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın sağlık, tarım, finans, göç, iklim ve dijital kamu altyapısı sektörlerini desteklemek amacıyla 288 milyon avroluk yeni bir yardım paketini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Uluslararası Ortaklıklar Genel Direktörü Stefano Signore, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen AB-Nijerya Bakanlar düzeyindeki basın toplantısında, söz konusu yardım paketini duyurdu.

Signore, fonun AB'nin Global Gateway Stratejisi kapsamında olduğunu belirterek, girişimin yatırımları hızlandırmayı ve temel sektörleri güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Sağlık ve tarım sektörlerinin öncelikli alanlar olduğunu vurgulayan Signore, bu alanlarda standartların yükseltilmesi, altyapının geliştirilmesi, yerel üretimin artırılması ve kapsayıcılığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Signore ayrıca sürdürülebilir göç konusunda işbirliğinin artırılacağını belirterek, geri dönen göçmenler için daha iyi yaşam imkanlarının oluşturulmasının da öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

AB, 288 milyon avroluk söz konusu finansman paketiyle Nijerya'da sağlık, tarım, finans, göç, iklim ve dijital kamu altyapısı sektörleri başta olmak üzere ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Nijerya'ya 288 Milyon Euro Yardım - Son Dakika

Fenerbahçe’ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Bakanlıktan onay geldi
Yener İnce’den Osimhen ve Noa Lang açıklaması Geri döneceği maçı duyurdu
Yener İnce'den Osimhen ve Noa Lang açıklaması! Geri döneceği maçı duyurdu
Kolombiya’da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da askeri uçak düştü: 90 kişi hayatını kaybetti
LGS başvuruları başladı
LGS başvuruları başladı
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye’ye geri döneceğim
Muslera birinci ağızdan açıkladı: Türkiye'ye geri döneceğim
Erol Köse’nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum
SON DAKİKA: AB'den Nijerya'ya 288 Milyon Euro Yardım - Son Dakika
