AB'den Ruslara Vize Kısıtlaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, Rus vatandaşlarına vize kısıtlaması getirilmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri komisyonun önceliklerinden olduğunu belirterek, "Bu konuda benzeri görülmemiş adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Lammert, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, 11 Avrupa ülkesinin Ruslara yönelik daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı vize tedbirleri alınması talebini içeren mektubun kendilerine ulaştığını ve Lüksemburg'da yapılan AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda da ele alındığını söyledi.

Rus vatandaşlarına vize kısıtlamaları getirilmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri komisyonun önceliklerinden olduğuna dikkati çeken Lammert, "Bu konuda benzeri görülmemiş adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz." dedi.

Lammert, Ruslara verilen vizelerin sayısının savaştan önce yılda yaklaşık 4 milyon olduğunu, savaştan sonra yaklaşık 500 bine gerilediğini, 2022'den sonra Rusların vize almasını zorlaştırmaya yönelik üye ülkelere gönderilen talimatları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Bu konuda ek adımlar atacaklarının altını çizen Lammert, "Üçüncü ülkelerin düşmanca eylemlerinden kaynaklanan güvenlik risklerini daha etkili şekilde ele almak amacıyla hedefe yönelik kısıtlayıcı vize tedbirleri önermeyi planlıyoruz. Bu, gelecek yılın başlarında sunulacak, vize kurallarında yapılacak düzenlemenin parçasıdır. Hatırlayacağınız üzere, bunu bu yılın ocak ayındaki vize stratejimizde zaten duyurmuştuk." ifadelerini kullandı.

Lammert, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşmış kişilerin AB için güvenlik tehdidi oluşturabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle, bu kişilerin Schengen Bölgesi'ne erişimini kısıtlamanın olası yollarını değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Polonyalı, İsveçli, Çek, Danimarkalı, Estonyalı, Finlandiyalı, Letonyalı, Litvanyalı, Hollandalı, Norveçli ve İzlandalı bakanlar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner'e gönderdikleri ortak mektupta Rus vatandaşlarına yönelik daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı Schengen vize tedbirlerinin alınmasını istemişti.