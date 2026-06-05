AB'den Ruslara Vize Kısıtlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB'den Ruslara Vize Kısıtlaması

05.06.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Rus vatandaşlarına vize kısıtlamalarını artırmayı planlıyor; güvenlik risklerini ele alacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, Rus vatandaşlarına vize kısıtlaması getirilmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri komisyonun önceliklerinden olduğunu belirterek, "Bu konuda benzeri görülmemiş adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Lammert, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, 11 Avrupa ülkesinin Ruslara yönelik daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı vize tedbirleri alınması talebini içeren mektubun kendilerine ulaştığını ve Lüksemburg'da yapılan AB İçişleri Bakanları Toplantısı'nda da ele alındığını söyledi.

Rus vatandaşlarına vize kısıtlamaları getirilmesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri komisyonun önceliklerinden olduğuna dikkati çeken Lammert, "Bu konuda benzeri görülmemiş adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz." dedi.

Lammert, Ruslara verilen vizelerin sayısının savaştan önce yılda yaklaşık 4 milyon olduğunu, savaştan sonra yaklaşık 500 bine gerilediğini, 2022'den sonra Rusların vize almasını zorlaştırmaya yönelik üye ülkelere gönderilen talimatları yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Bu konuda ek adımlar atacaklarının altını çizen Lammert, "Üçüncü ülkelerin düşmanca eylemlerinden kaynaklanan güvenlik risklerini daha etkili şekilde ele almak amacıyla hedefe yönelik kısıtlayıcı vize tedbirleri önermeyi planlıyoruz. Bu, gelecek yılın başlarında sunulacak, vize kurallarında yapılacak düzenlemenin parçasıdır. Hatırlayacağınız üzere, bunu bu yılın ocak ayındaki vize stratejimizde zaten duyurmuştuk." ifadelerini kullandı.

Lammert, Ukrayna'ya karşı Rus ordusunda savaşmış kişilerin AB için güvenlik tehdidi oluşturabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle, bu kişilerin Schengen Bölgesi'ne erişimini kısıtlamanın olası yollarını değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Polonyalı, İsveçli, Çek, Danimarkalı, Estonyalı, Finlandiyalı, Letonyalı, Litvanyalı, Hollandalı, Norveçli ve İzlandalı bakanlar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner'e gönderdikleri ortak mektupta Rus vatandaşlarına yönelik daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı Schengen vize tedbirlerinin alınmasını istemişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Ruslara Vize Kısıtlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Mahkeme Icardi’yi haklı buldu, Wanda Nara’nın korktuğu başına geldi Mahkeme Icardi'yi haklı buldu, Wanda Nara'nın korktuğu başına geldi
Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı Uzaklaştırma kararı olan koca, çocuklarının gözü önünde eşini boynundan bıçakladı
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo’nun Ankara konseri iptal edildi İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi
Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı Trabzonspor, Cabral transferini açıkladı
Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti Terme Belediye meclis üyesi Rümeysa Eker tepki çeken paylaşımın ardından istifa etti

17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 18:11:00. #7.13#
SON DAKİKA: AB'den Ruslara Vize Kısıtlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.