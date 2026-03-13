AB'den Uluslararası Hukuk Çağrısı

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, İran ve Lübnan'daki can kayıpları ve yerinden edilmelere dikkati çekerek, uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yaptı.

Lahbib, Brüksel'de düzenlenen AB Büyükelçiler Konferansı'nda "Parçalanmış Bir Dünyada Uluslararası İnsancıl Hukuka Uyumu Güçlendirmek" başlıklı oturumda konuştu.

Dünyada halihazırda 130'dan fazla aktif çatışma olduğuna değinen Lahbib, bunların çoğunda uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin istisna değil, norm haline gelmiş durumda olduğunu söyledi.

Lahbib, "Dünya liderlerinden giderek daha fazla kaba güç dilini duyuyoruz ancak bu sözlerin yankı bulduğu yerleri ziyaret ettiğinizde ki ben sık sık yapıyorum, gerçeklik çok ama çok farklı görünüyor. Açlıktan ölen bir çocuk, anestezi olmadan yapılan bir amputasyon, yerle bir edilmiş bir okul, bir kontrol noktasında engellenen bir insani yardım kamyonu, bir yardım görevlisinin cenazesi görüyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

"İnsani yardıma erişim bir pazarlık kozu olarak kullanılıyor." diyen Lahbib, son dönemdeki tartışmalara da işaret ederek AB'nin, her zaman "uluslararası insancıl hukuk, insanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık" ilkeleriyle yönetileceğini ifade etti."

Lahbib, "Bugün insani yardım bir savaş silahı haline geldi." diyerek, Gazze'deki duruma değindi.

Gazze'de insani yardım çalışanlarına karşı suçlara dikkati çeken Lahbib, şöyle devam etti:

"Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 600 insani yardım çalışanı öldürüldü. Uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunuyorlar ancak benzeri görülmemiş sayılarda ölüyorlar. Eğer bu devam ederse, Gazze sadece insani yardım çalışanlarının mezarlığı değil, uluslararası insancıl hukukun da mezarlığı olacak. Acıların boyutu kabul edilemez. Binaların yüzde 80'inden fazlası hasar görmüş veya yıkılmış durumda. Sınır geçişleri büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor. İnsani yardım, çaresiz durumdaki insanlara ulaşamıyor."

Sudan

Lahbib, Sudan'da da insani felaketin giderek kötüleştiğine dikkati çekerek "AB, ateşkes, insani erişim ve sivil geçiş için baskı yapmaya devam ediyor. Abluka uygulayan ve vahşet işleyenler hesap vermeli. Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye'deki AB delegasyonlarımız insani erişim için birlikte çalışıyor." dedi.

İran odaklı gelişmeler

Lahbib, çatışmaların bölgedeki insani durum üzerinde dramatik bir etkiye sahip olduğunu dile getirerek, "Bunu İran'da ve Lübnan'da görüyoruz. Yüzlerce kişi öldürüldü ve yüz binlerce kişi yerinden edildi. Bu savaş Orta Doğu'yu yıllarca yaralayacak ve burada da uluslararası insancıl hukuka tüm tarafların, kesinlikle tüm tarafların saygı göstermesi gerekiyor." diye konuştu.