AB'den Venedik Bienali'ne Hibe Kesme Tavsiyesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon avroluk hibenin sonlandırılması yönünde resmi olarak Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansına (EACEA) tavsiyede bulunduklarını bildirdi.

Virkkunen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Avrupa'da vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen kültürel faaliyetler, demokratik değerleri teşvik etmeli ve korumalıdır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun Venedik Bienali'ne sağlanan 2 milyon avroluk hibenin sonlandırılması yönünde resmi olarak EACEA'ya tavsiyede bulunduğunu aktaran Virkkunen, "Bu karar, Venedik Bienali'nin Rusya Pavyonu'nun yeniden açılmasını gerekçelendirmek üzere sunduğu yanıtların kapsamlı şekilde değerlendirilmesinin ardından alındı." bilgisini verdi.

Virkkunen, Rusya'nın demokratik değerlere saygı göstermediğinin altını çizdi.

AB, 11 Nisan'da Rusya'nın katılmasına izin veren Bienal Vakfına sağlanan fonları askıya alma ya da sonlandırmaya yönelik süreci başlattığını bildirmişti.

Venedik Bienali Vakfından 4 Mart'ta yapılan açıklamada, bu yılki 61. Uluslararası Sanat Sergisi'ne davet edilen ülkeler ve sanatçılar arasında Rus sanatçıların isimleri de yer almıştı.

Açıklamada ayrıca, organizasyonun "kültür ve sanatın her türlü dışlanması ve sansüre maruz kalmasını" reddettiği belirtilmişti.

Bienal Vakfının bu kararı, AB yönetimi ve 22 Avrupa ülkesinin tepkisini çekmiş, İtalya'da tartışmalara yol açmıştı.

AB Komisyonu, 11 Mart'ta Bienal yönetimine Rusya'nın bu sergiye katılması halinde hibeyi çekme tehdidini gündeme getirmiş, aynı tarihlerde aralarında Fransa, Almanya, İspanya, Romanya, Polonya, Norveç ve Ukrayna'nın da bulunduğu 22 ülkenin dışişleri ve kültür bakanları yazdıkları ortak mektupta, "mevcut koşullar altında bu kararın kabul edilemez olduğu çünkü Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin devam ettiği" belirtilerek, Rusya'nın katılmasına yeşil ışık yakan kararın geri alınmasını talep etmişti.