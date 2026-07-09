AB'den Yeni Yaptırım Rejimi Önerisi - Son Dakika
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AB'den Yeni Yaptırım Rejimi Önerisi

09.07.2026 13:39
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AB, göçmen kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele için yeni yaptırım mekanizması önerdi.

Avrupa Birliği (AB), göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ve diğer ciddi organize suçlarla mücadele amacıyla yeni bir AB yaptırım rejimi oluşturulmasını önerdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, önerinin AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni yaptırım mekanizmasının göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin yanı sıra yasa dışı silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile kara para aklama gibi organize suç faaliyetlerini de kapsayacağı ifade edilerek, organize suç örgütlerinin toplumları istikrarsızlaştırdığına, hukukun üstünlüğü ile demokrasiyi zayıflattığına, ekonomik istikrar ve güvenliği tehdit ettiğine dikkati çekildi.

Özellikle AB dışından faaliyet gösteren göçmen kaçakçılığı ağları ile insan tacirlerinin faaliyetlerinin birliğin güvenliği ve temel değerleri açısından ciddi tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Komisyon verilerine göre, son iki yılda AB'ye düzensiz göç girişleri yüzde 50'nin üzerinde azalmasına rağmen çok sayıda kişi hala kaçakçıların elinde yaşamını yitirme veya hayatını riske atma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni yaptırım rejimiyle organize suç ağlarının mali kaynaklarının hedef alınacağı belirtilerek, AB dışında ortaya çıkan ve yaygın, sistematik veya organize yapıları nedeniyle Birliğin değerlerini, AB ile üye ülkelerin güvenliğini veya uluslararası güvenliği ciddi şekilde tehdit eden faaliyetlerin takip edileceği aktarıldı.???????

Yaptırımlar kapsamında listeye alınan kişi ve kuruluşların AB'deki mal varlıklarının dondurulacağı bildirilen açıklamada, ayrıca bu kişi ve kuruluşlara herhangi bir fon veya ekonomik kaynak sağlanmasının yasaklanacağı vurgulandı.

Açıklamada, listede yer alan kişiler için AB ülkelerine giriş veya AB topraklarından transit geçiş yasağının da getirileceği, yaptırımların koordineli şekilde, hızlı, orantılı ve düzenli olarak gözden geçirilecek biçimde uygulanacağı kaydedildi.

Öneri, üye ülkelerin temsil edildiği AB Konseyine sunulacak. Yaptırım rejiminin yürürlüğe girebilmesi için tüm üye ülkelerin oybirliğiyle onayı gerekecek.

Yeni yaptırım rejimi girişimi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 2025 yılında yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında duyurulmuştu.

Von der Leyen, söz konusu konuşmasında göçmen kaçakçıları ve insan tacirlerini hedef alan yeni bir AB yaptırım mekanizması oluşturulacağını açıklamış, bu kapsamda suç örgütlerinin mal varlıklarının dondurulmasını, hareket alanlarının sınırlandırılmasını ve finansal kaynaklarının kesilmesini hedeflediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Göçmen, Güncel, Dünya, Son Dakika

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