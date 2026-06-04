AB, Ermenistan İhracatını Destekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB, Ermenistan İhracatını Destekleyecek

04.06.2026 23:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Ermenistan Delegasyonu, Ermenistan ekonomisine yeni pazarlar bulmak için destek sağlayacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan Delegasyonu Başkanı Vassilis Maragos, Ermeni ekonomisinin yeni ihracat pazarları bulmasına yardımcı olup Ermeni üretici ve ihracatçılarını desteklemenin yollarını belirlemek için çaba göstereceklerini belirtti.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Maragos, Ermenistan'da ihracatçılarla düzenlenen bir toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

Maragos, "Bugün, Ermenistan'ın mükemmel çiçeklerinin Avrupa pazarına, özellikle Letonya'ya ihracatına nasıl yardımcı olacağımız konusunda bir öneri sunacağız. Ayrıca, Hollanda'ya ihracat konusunda da görüşmeler sürüyor." dedi.

Vassilis Maragos, Ermenistan'daki AB Delegasyonu ve AB üye devletlerinin, AB yardımını artırarak, Ermeni ekonomisinin yeni ihracat pazarları bulmasına yardımcı olup Ermeni üretici ve ihracatçılarını destekleme konusunda çaba göstereceğini ifade etti.

Bu durumun, Ermenistan ekonomisine yönelik çeşitliliği destekleme çabalarının bir devamı olduğunu vurgulayan Maragos, bu konularda AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen düzeyinde görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Haberde, Rusya'nın son haftalarda bitki sağlığı ihlallerini gerekçe göstererek, çiçeklerden bazı meyve ve sebzelere, maden suyuna, balığa ve alkollü içeceklere kadar Ermenistan mallarının ithalatına giderek artan kısıtlamalar getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Ermenistan, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Ermenistan İhracatını Destekleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza Savunması da kurtarmadı Para karşılığı uyuşturucu reçete eden doktora ağır ceza! Savunması da kurtarmadı
Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı Kazada hava yastıkları açılmadı, milyonlarca lira tazminat aldı
Malatya’da yaşlı kadın evinde ölü bulundu Malatya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
Şili’de öğrenci protestoları: 25 yaralı Şili'de öğrenci protestoları: 25 yaralı
Parkta kanlı infaz Kurşun yağdırıp kaçtı Parkta kanlı infaz! Kurşun yağdırıp kaçtı

23:32
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
Trump: Hamaney ile görüşmekten onur duyarım
22:37
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli’den samimi sohbet
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet
21:28
Anlaşmaya varıldı Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye
Anlaşmaya varıldı! Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye
20:19
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
Polisi fark edince tuvalete kaçtı, sifon çalışmayınca yakalandı
19:53
Ankara’da NATO zirvesi alarmı İşte şehir genelinde alınan kararlar
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar
19:46
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 00:39:38. #7.13#
SON DAKİKA: AB, Ermenistan İhracatını Destekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.