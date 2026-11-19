Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde başlattığı saldırılarla gerçekleştirdiği ateşkes ihlaline ilişkin, "tüm taraflara" ateşkese bağlı kalınması çağrısı yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, AA muhabirinin İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde dün başlattığı saldırıların ve ateşkes ihlallerinin AB'nin İsrail'e yönelik politikalarında değişikliğe yol açıp açmayacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Wigand, "Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik plan kapsamındaki taahhütlere tüm tarafların sıkı şekilde bağlı kalması ve ateşkesin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının tüm hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası siyasi ve hukuki ilkeler doğrultusunda söz konusu kararın gecikmeksizin ve eksiksiz şekilde uygulanması çağrısında bulunan Wigand, "Özellikle Hamas ve devlet dışı diğer silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'de sivil yönetime geçilmesi konularında bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Wigand, İsrail'e yönelik olası AB yaptırımlarının 27 üye ülkenin oy birliğiyle aldığı kararlar doğrultusunda görüşüldüğünü ve kabul edildiğini belirterek,"Bu görüşmeler gizlidir ve tamamen üye ülkelerin yetkisindedir. Dolayısıyla bu konuda özel bir değerlendirmede bulunmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ateşkes ihlallerine ilişkin tepkinin ne olduğunun tekrar sorulması üzerine ise Wigand, "Tüm tarafların kendi taahhütlerine sıkı şekilde bağlı kalması yönündeki çağrımızı yineleyerek bu konuda oldukça açık olduğumu düşünüyorum." dedi.

Wigand, diğer taraftan Gazze'deki halkın içinde bulunduğu koşullardan da endişe duyduklarını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde işgalini ateşkesle belirlenen "Sarı Hat"ın ötesine taşıdığını açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT), saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada dün Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde dün başlattığı saldırının sona erdiğini ve Selahaddin Caddesi'nin yeniden ulaşıma açıldığını duyurmuştu.