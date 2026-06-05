AB: İDA Patlamasının Sorumlusu Rusya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB: İDA Patlamasının Sorumlusu Rusya

05.06.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB, Köstence Limanı'ndaki İDA patlamasının sorumlusunun Rusya olduğunu açıkladı ve Romanya ile dayanışma içinde.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Köstence Limanı'nda bir insansız deniz aracında (İDA) patlama meydana gelmesinin "nihai sorumluluğunun" Rusya'ya ait olduğunu savunarak Bükreş'le dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile telefonda Köstence Limanı'nda yaşanan olay hakkında görüştüğünü aktardı.

"Köstence Limanı'ndaki insansız deniz aracı patlaması, Rusya'nın savaşının giderek AB topraklarına sıçradığını gösteriyor." değerlendirmesini yapan Kallas, Romanya'yla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Kallas, yaşananların "nihai sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu" savunarak "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin dün (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yazdığı açık mektupta belirttiği gibi Moskova bu savaşı istediği gün durdurabilir." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kallas, AB savunma bakanlarının 7-8 Haziran'da yapılacak gayriresmi toplantılarında Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması ve Birliğin savunma hazırlıklılık??????? seviyesini güçlendirme konularını görüşeceğini kaydetti.

Romanya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Köstence Limanı'nda bir İDA'da patlama yaşandığını ve can kaybının olmadığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu İDA'nın Romanya Silahlı Kuvvetlerine ait olmadığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kullanılan teçhizatlardan biri olabileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Köstence Limanı, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Romanya, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB: İDA Patlamasının Sorumlusu Rusya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı’nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Sergej Jakirovic, Acun Ilıcalı'nın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım’ı affetmedik CHP YDK Başkanı Polat: Özkan Yalım'ı affetmedik
Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada Sultanbeyli Belediyesi harekete geçti: Sabah namazı, kahvaltı ve milli maç bir arada
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Beyoğlu’nda “Sıfır Atık“ seferberliği Beyoğlu'nda "Sıfır Atık" seferberliği

16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
15:19
Uçak kalktı geliyor Beşiktaş’a İtalyan hoca
Uçak kalktı geliyor! Beşiktaş'a İtalyan hoca
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 16:18:06. #7.13#
SON DAKİKA: AB: İDA Patlamasının Sorumlusu Rusya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.