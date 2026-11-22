Haber: Batuhan DÜKEL

(ANTALYA) - Avrupa Birliği (AB), COP31'de görüşülen çerçeve karar taslağını reddetti. AB İklim Komiseri Wopke Hoekstra, fosil yakıtlardan uzaklaşma, bilimin rolü ve adil geçiş konularında taslağı eleştirerek, "Bu öneriye 'hayır' diyoruz" dedi. Hoekstra, bu tutumlarının COP sürecinden ayrılacakları anlamına gelmediğini belirtti.

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) kapanış Genel Kurulu'nda AB, görüşülen çerçeve karar taslağına karşı çıktı.

AB İklim Komiseri Wopke Hoekstra ve İrlanda İklim Bakanı Darragh O'Brien, Genel Kurul salonundan ayrıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Hoekstra, taslağın iklim kriziyle mücadelede ihtiyaç duyulan adımları karşılamadığını söyledi.

"SANKİ FOSİL YAKITLARI UNUTABİLİRMİŞİZ GİBİ"

Hoekstra, "Gerekli eylemi bir araya getirmekte ve fosil yakıtlardan uzaklaşma ihtiyacını net bir şekilde yeniden gündeme taşımakta başarısız olduk" diyerek, şöyle devam etti:

"Tüm bu çabanın omurgasının bilim olmasının ne denli büyük bir önem taşıdığını dile getirmekte, adil ve hakkaniyetli bir geçiş açısından gerekeni yapmakta başarısız olduk. Ve ardından gökten düşer gibi CCUS (Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama), her şeye yeni bir çözüm olarak ortaya çıktı. Sanki fosil yakıtları unutabilirmişiz ve CCUS ile kendimizi bu sorunun içinden çıkarabilirmişiz gibi. Bu kabul edilebilir değil. Birçok başka ülkeyle aynı fikre sahibiz. Bu yüzden bu öneriye 'hayır' diyoruz."

"COP SÜRECİNE EVET DİYORUZ"

Taslağa karşı çıkmakla birlikte çok taraflılığı desteklediklerini vurgulayan Hoekstra, "Gördüğünüz gibi sarsılsa dahi COP sürecine 'evet' diyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki tüm dostlarımızla dayanışmaya ve iklim eylemine 'evet' diyoruz" şeklinde konuştu.

AB'nin zirveden tamamen ayrılıp ayrılmadığına ilişkin soruya ise Hoekstra, şu yanıtı verdi:

"Bu deklarasyona ve dünyanın ihtiyaç duyduğunun açıkça çok gerisinde kalan, masaya konulan bu taslağa verilecek 'hayır'dan başka bir yanıt yok. Ama bu, süreçten ayrılacağımız anlamına gelmiyor."