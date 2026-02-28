AB, İran'ın BAE'ye Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
AB, İran'ın BAE'ye Saldırılarını Kınadı

28.02.2026 21:11
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını uluslararası hukuk ihlali olarak değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarını kınayarak bunun ülkenin egemenliğinin ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

Von der Leyen ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

İran'ın saldırıları ve kayıplar nedeniyle AB'nin tam desteğini ilettiği ve başsağlığı dileklerini sunduğunu belirten von der Leyen, "Avrupa bu haksız saldırıları şiddetle kınıyor. Bu saldırılar, BAE'nin egemenliğinin açık bir ihlali ve uluslararası hukukun net bir ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Avrupa'nın bölgedeki ortaklarıyla tam dayanışma içinde olduğunu ve iletişimi sürdüreceğini kaydetti.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırı başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü de vuruldu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Güncel, Hukuk, İran, Son Dakika

